El riesgo país de Argentina cayó a 956 puntos y bajó más de un 10%

El riesgo país de Argentina registró una fuerte caída este viernes 27 de noviembre y se ubicó en 956 puntos básicos antes de la apertura del mercado local. El indicador retrocedió 111 unidades respecto de su último cierre, lo que representa una disminución del 10,4%.

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De esta manera, volvió a posicionarse por debajo de los 1.000 puntos por primera vez en una semana, luego de haber alcanzado valores cercanos a los 1.139 puntos básicos durante las últimas jornadas, niveles que no se registraban desde octubre de 2025.

La caída del indicador coincide con una recuperación de los títulos públicos argentinos , que durante el jueves registraron una mejora promedio del 2,1% en la Bolsa porteña. En las primeras negociaciones de este viernes, los bonos Globales, emitidos bajo legislación extranjera, mostraban incrementos promedio del 2,8% en Nueva York.

El movimiento también se produjo tras dos novedades legislativas: la media sanción del Presupuesto 2027 y el aval a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. A esto se sumó un escenario internacional más favorable para los activos financieros de la región, acompañado por una recuperación del real brasileño frente al dólar.

La deuda argentina y los vencimientos de enero de 2027

Otro de los factores que siguen los inversores es la capacidad del Gobierno para afrontar sus compromisos financieros. En la última licitación de deuda, la Secretaría de Finanzas adjudicó $26,71 billones, tras recibir propuestas por $29,16 billones. La operación permitió refinanciar el 104,87% de los vencimientos.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, detalló las alternativas que contempla el Gobierno para afrontar los compromisos de enero de 2027, estimados entre US$4.300 y US$4.400 millones.

Las fuentes de financiamiento previstas son:

FMI y organismos multilaterales: alrededor de US$1.200 millones.

CAF y Fonplata: aproximadamente US$1.000 millones.

Privatización de AySA: entre US$300 y US$340 millones.

Compra de dólares del Tesoro al Banco Central: unos US$1.800 millones para afrontar intereses de deuda.

El Gobierno también solicitó disponer de US$5.000 millones correspondientes al swap de monedas con China, como respaldo adicional ante eventuales dificultades financieras durante 2027.

Qué pasa con el dólar este viernes 27 de noviembre

El dólar oficial inició la jornada con una cotización de $1.625 para la venta en el Banco Nación. Durante el jueves, la divisa estadounidense retrocedió $5, interrumpiendo una racha de siete jornadas consecutivas de aumentos.

Los mercados continuarán atentos a la evolución de las cotizaciones y al comportamiento de los activos argentinos durante las operaciones de este viernes.

Dólar hoy

Dólar oficial

Compra: $1.575,00

Venta: $1.625,00

Dólar blue

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Venta: $1.710,00

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Dólar MEP

Venta: $1.649,47

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Venta: $1.782,29

Dólar cripto

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Última Actualización: 27/11/26, 11hs

Wall Street opera con horario reducido por el Black Friday

La jornada financiera internacional estará condicionada por el calendario estadounidense. Tras permanecer cerrados el jueves por el Día de Acción de Gracias, los mercados de Nueva York retomarán sus operaciones con un horario especial.

La Bolsa de Nueva York y el Nasdaq funcionarán entre las 11:30 y las 15, hora argentina, mientras que el mercado local mantendrá su actividad habitual hasta las 18.

Entre las variables internacionales que observan los inversores se encuentran las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal, el desempeño de las empresas tecnológicas y los primeros indicadores de consumo asociados al Black Friday.

Qué es el riesgo país y qué significa que baje

El riesgo país es un indicador elaborado por el banco JP Morgan que refleja la diferencia entre el rendimiento de los bonos de deuda de un país y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos.

Cuanto mayor es el indicador, mayor es la percepción de riesgo asociada a prestarle dinero a ese país.

Una disminución puede favorecer las condiciones de financiamiento externo y refleja una mejora en la valoración de los títulos soberanos.

Sin embargo, una caída del riesgo país no implica necesariamente una mejora inmediata en los salarios, el consumo o el poder adquisitivo de la población.

Aunque Argentina volvió a perforar la barrera de los 1.000 puntos, los analistas siguen atentos a la sostenibilidad de esta recuperación.