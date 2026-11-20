Alarma financiera: el riesgo país llegó a los 1.038 puntos y se desplomaron los bonos

El riesgo país de Argentina alcanzó los 1.038 puntos básicos durante la jornada financiera de este viernes 20 de noviembre , en medio de una fuerte caída de los bonos soberanos y un contexto internacional desfavorable para las inversiones. Se trata del registro más elevado desde el 21 de octubre de 2025.

Economía. Subió el dólar en Argentina: el blue llegó a $1.600 y el riesgo país superó los 850 puntos

Política. El riesgo país volvió a subir y superó los 840 puntos: qué pasa con el dólar y las acciones

El indicador elaborado por JP Morgan aumentó 103 puntos , mientras que los títulos argentinos en dólares que cotizan en Wall Street registraron pérdidas promedio del 3,5%.

El escenario genera preocupación debido a los compromisos de deuda que deberá afrontar Argentina durante los próximos meses y a las dificultades para conseguir nuevos recursos en los mercados internacionales.

Nivel del riesgo país: el más alto de los últimos 13 meses.

Caída de los bonos en dólares durante 2026: 17% en promedio.

Caída de los bonos este viernes: 3,5% en promedio.

El comportamiento de los mercados responde a una combinación de factores internacionales y locales. Por un lado, la caída de las bolsas internacionales y el incremento de las tasas de interés llevan a los inversores a buscar opciones consideradas más seguras, reduciendo su exposición a países emergentes como Argentina.

A esto se suman otras cuestiones que generan incertidumbre:

La desaceleración de las compras de dólares del Banco Central.

Las dificultades para fortalecer las reservas internacionales.

Los compromisos de deuda previstos para 2027.

La incertidumbre política y económica de cara al próximo año electoral.

Uno de los datos que siguen de cerca los analistas es la capacidad del Banco Central para acumular divisas. Hasta el 13 de noviembre, las compras diarias de dólares promediaban USD 32 millones, frente a los USD 66 millones registrados en octubre y los USD 77 millones del promedio acumulado durante el año.

Además, Argentina deberá afrontar en enero vencimientos con acreedores privados por aproximadamente USD 4.500 millones.

Qué significa que el riesgo país supere los 1.000 puntos y cómo puede afectar a la gente

El riesgo país es un indicador que mide cuánto más rendimiento exigen los inversores para prestarle dinero a un país en comparación con Estados Unidos. Cuanto mayor es ese número, más elevados son los costos de financiamiento.

Para entenderlo de manera sencilla, un riesgo país de 1.038 puntos representa una diferencia de 10,38 puntos porcentuales respecto del rendimiento de los bonos estadounidenses. Si Estados Unidos consigue financiamiento a una tasa anual del 5%, Argentina tendría que ofrecer, como referencia, un rendimiento superior al 15% para compensar el mayor riesgo percibido por los inversores.

Aunque este indicador no modifica directamente los precios de los supermercados ni las cuotas de los créditos, una suba sostenida puede tener consecuencias sobre la economía:

Mayor dificultad para conseguir financiamiento internacional.

Encarecimiento del crédito para empresas.

Menores posibilidades de concretar nuevas inversiones.

Mayor presión sobre el mercado cambiario.

Dificultades para refinanciar los vencimientos de deuda.

Superar los 1.000 puntos no significa que Argentina esté automáticamente ante una cesación de pagos ni que necesariamente vaya a producirse una devaluación. Sin embargo, refleja un deterioro en la confianza de los inversores y complica las posibilidades de acceder al crédito internacional en condiciones favorables.