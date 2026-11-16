El riesgo país volvió a subir y superó los 840 puntos: qué pasa con el dólar y las acciones

El riesgo país vuelve a subir y se acerca a los 890 puntos: cómo operan las acciones argentinas en Wall Street y el dólar.

El indicador de riesgo país volvió a subir este lunes y alcanzó los 843 puntos , lo que representa un incremento de 10 unidades frente al registro de la jornada anterior. En paralelo, los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraban bajas de hasta el 5,2%.

Economía. El riesgo país argentino llegó a su nivel más alto en un año y las acciones cayeron pese a la suba de Wall Street

El nuevo avance del índice elaborado por JP Morgan , utilizado como referencia para evaluar la confianza de los mercados , se conoció luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo , reiterara que el aumento del riesgo país durante los últimos meses responde a cuestiones internacionales y a la incertidumbre política local: “Sube por el temor a que no esté Milei ”, resumió.

Por su parte, las acciones de compañías argentinas que cotizan en Wall Street registraban retrocesos durante la jornada. Las mayores bajas correspondían a los ADR de YPF , con una caída del 5,2% , seguidos por Banco Macro , que descendía un 3,1%, y BBVA , con una pérdida del 3%. A su vez, los títulos de deuda soberana iniciaron la semana en terreno negativo , con retrocesos que llegaban al 1%.

Por otro lado, el tipo de cambio oficial alcanzó una nueva marca histórica en términos nominales, tras avanzar $5. En el Banco Nación , la divisa se ofrecía a $1575 para la venta y cotizaba a $1525 para la compra. En tanto, el dólar blue registraba un incremento del 0,96% y se comercializaba a $1580 en el circuito cambiario porteño.

En cuanto a las cotizaciones financieras, el dólar MEP avanzaba un 0,47% y se ubicaba en $1583,58, mientras que el contado con liquidación (CCL) registraba una suba del 0,51%, hasta alcanzar los $1679,68.

Durante una entrevista con una emisora de radio, el ministro de Economía se refirió a la evolución del tipo de cambio y remarcó que, pese a que el riesgo país escaló de 400 a 950 unidades en pocos meses, el dólar se mantuvo estable y el Banco Central siguió incorporando divisas a sus reservas.

Según Caputo, esta dinámica constituye una señal de la solidez del esquema económico y contradice las previsiones de quienes advierten sobre posibles episodios de inestabilidad cambiaria durante el próximo año.

Además, anticipó que en 2027 la Argentina alcanzará un saldo comercial positivo de US$30.000 millones y estimó que las inversiones canalizadas a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) casi se duplicarán.

La cautela de los inversores en Wall Street presiona sobre los activos argentinos

El inicio de la semana estuvo atravesado por una tendencia bajista en las principales plazas financieras del mundo, en medio de la incertidumbre que genera entre los operadores el sector tecnológico. Este contexto también repercute sobre los instrumentos financieros argentinos, que continúan sin mostrar una dinámica independiente y permanecen atentos a la evolución de Wall Street.

El índice MSCI Merval registra una pérdida cercana al 2,5% en moneda estadounidense, arrastrado por el retroceso de los ADR argentinos de los sectores bancario y energético. “Los inversores siguen evaluando de qué manera y cuándo se avanzará con la estrategia para conseguir el financiamiento adicional necesario para el 2027”, explicó el economista Gustavo Ber.

Sube el riesgo país

En los mercados globales, las miradas se concentran en los resultados financieros de Nvidia que dará a conocer este martes y en el debut bursátil de Anthropic, programado para el jueves. Estos acontecimientos se producen en un escenario de mayor incertidumbre y fluctuaciones en las cotizaciones de las compañías tecnológicas.

En el ámbito doméstico, los inversores prestan atención al debate legislativo en comisión sobre los cambios al sistema electoral y a las definiciones del Gobierno en materia económica. Al mismo tiempo, siguen de cerca la cantidad de pesos que se incorpora al circuito financiero y el comportamiento de las tasas de interés, en un período en el que se espera un aumento de la demanda de moneda local.