Pese al feriado en Argentina, las acciones locales suben hasta 3% en Nueva York.

En una jornada sin actividad en el mercado local debido al feriado por la visita del papa León XIV, el riesgo país registra una baja. El indicador se posiciona en 880 puntos básicos y muestra un retroceso en el inicio de la semana.

El feriado local por la visita del papa León XIV mantiene sin operaciones al mercado argentino durante este lunes. Sin embargo, el riesgo país comenzó la semana con una caída y alcanzó los 880 puntos básicos .

El índice de JP Morgan descendió 59 unidades respecto del cierre previo, en una jornada en la que los títulos de deuda argentinos registraron avances de hasta 1% en el exterior .

Sin embargo, la baja del indicador no despeja las dudas que persisten entre los inversores sobre la capacidad del Gobierno para garantizar las divisas necesarias para cumplir con sus compromisos de deuda.

En paralelo, los ADR argentinos operaban con mayoría de resultados positivos en Wall Street y algunas subas superaban el 3%. Ternium encabezaba las ganancias, con un incremento del 3,4%, seguida por IRSA (3,1%) y Loma Negra (2,6%).

A nivel local, la actividad financiera permanece paralizada durante este lunes por los feriados nacionales. En consecuencia, no operan el dólar oficial ni las cotizaciones financieras, mientras que tampoco hay actividad en el mercado bursátil ni en la Caja de Valores.

Qué pasa con el precio del petróleo

Las cotizaciones internacionales del petróleo retrocedían con fuerza este 9 de noviembre, después de que Donald Trump asegurara que considera “muy improbable” que se produzcan nuevos ataques contra Irán.

La postura del presidente estadounidense redujo la preocupación del mercado por una posible escalada del conflicto en Medio Oriente.

El barril de Brent, referencia para los precios internacionales, operaba cerca de los US$93 y registraba una caída de casi el 5%. Así, el crudo tocaba su nivel más bajo en aproximadamente dos meses.

El movimiento de los precios del petróleo es seguido de cerca por los mercados internacionales, ya que puede incidir tanto en las expectativas financieras como en las economías de los principales países productores y exportadores de energía.

En el caso argentino, el precio internacional del petróleo adquiere cada vez mayor relevancia por el avance de la producción y las exportaciones de hidrocarburos, con Vaca Muerta como uno de los principales motores del sector.