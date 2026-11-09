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9 de noviembre de 2026 - 16:53
País.

Los mensajes de los peregrinos jujeños en Buenos Aires para el Papa León XIV

Fieles jujeños viajaron a Buenos Aires para ver al papa León XIV. Con emoción y esperanza, compartieron sus testimonios y el deseo de recibirlo en Jujuy.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
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Un viaje marcado por la fe y la oración

Uno de los grupos llegó desde Jujuy y pertenece al Camino Neocatecumenal. Según contaron, son 116 personas las que emprendieron el viaje, luego de que sus catequistas organizaran y contrataran los colectivos para poder participar de esta experiencia.

“El viaje estuvo bien. Tuvimos una misa el sábado antes de salir y veníamos rezando hasta que llegamos acá”, relataron. Además, señalaron que esperan que la visita del Papa sirva para generar conciencia sobre la importancia de la fe: “Creo que su visita nos va a hacer tomar un poco de conciencia sobre la necesidad que tenemos de Dios”.

El pedido de los peregrinos: oración y una visita a Jujuy

Entre los pedidos que los peregrinos quieren hacerle llegar al Santo Padre, se repitieron los deseos de oración, acompañamiento y cercanía.

“Que rece por nosotros y nosotros rezamos por él. Queremos que visite Jujuy, porque lo necesitamos, y que siga con el legado del papa Francisco”, expresaron. También manifestaron el cariño que sienten por León XIV: “Lo queremos mucho y también queremos que rece por todos nosotros”.

La emoción de compartir el encuentro en familia

Por su parte, Sor Raúl, integrante de la comunidad de la iglesia San Pedro y San Pablo, contó que llegaron a Buenos Aires con mucha esperanza de poder encontrarse con el Pontífice.

“Nos encontramos con otros peregrinos y vinimos con mucha ilusión de verlo al Papa”, señaló. Estimó que su grupo está integrado por alrededor de 120 personas y destacó la emoción que representa vivir este momento junto a sus seres queridos.

“Para mí es una emoción muy grande poder verlo, venir con mi familia y mis hijos. Vivo en Jujuy desde hace muchos años, porque nací acá”, expresó.

Una misma fe y una esperanza compartida

Los testimonios reflejan el sentimiento de los fieles jujeños que llegaron hasta la capital del país movilizados por la fe. Entre oraciones, viajes compartidos y expectativas, los peregrinos esperan poder encontrarse con León XIV y hacerle llegar un pedido común: que rece por ellos, que acompañe a las comunidades y que Jujuy pueda recibirlo en una futura visita.

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