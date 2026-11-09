Los mensajes de los peregrinos jujeños en Buenos Aires para el Papa León XIV

Desde Jujuy, decenas de fieles viajaron hasta Buenos Aires para participar del encuentro con el papa León XIV . Con emoción, fe y expectativa, compartieron sus testimonios y expresaron el deseo de poder verlo de cerca, transmitirle su cariño y pedirle que continúe el legado del papa Francisco.

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Uno de los grupos llegó desde Jujuy y pertenece al Camino Neocatecumenal. Según contaron, son 116 personas las que emprendieron el viaje, luego de que sus catequistas organizaran y contrataran los colectivos para poder participar de esta experiencia.

“El viaje estuvo bien. Tuvimos una misa el sábado antes de salir y veníamos rezando hasta que llegamos acá”, relataron. Además, señalaron que esperan que la visita del Papa sirva para generar conciencia sobre la importancia de la fe: “Creo que su visita nos va a hacer tomar un poco de conciencia sobre la necesidad que tenemos de Dios”.

Entre los pedidos que los peregrinos quieren hacerle llegar al Santo Padre, se repitieron los deseos de oración, acompañamiento y cercanía.

“Que rece por nosotros y nosotros rezamos por él. Queremos que visite Jujuy, porque lo necesitamos, y que siga con el legado del papa Francisco”, expresaron. También manifestaron el cariño que sienten por León XIV: “Lo queremos mucho y también queremos que rece por todos nosotros”.

La emoción de compartir el encuentro en familia

Por su parte, Sor Raúl, integrante de la comunidad de la iglesia San Pedro y San Pablo, contó que llegaron a Buenos Aires con mucha esperanza de poder encontrarse con el Pontífice.

“Nos encontramos con otros peregrinos y vinimos con mucha ilusión de verlo al Papa”, señaló. Estimó que su grupo está integrado por alrededor de 120 personas y destacó la emoción que representa vivir este momento junto a sus seres queridos.

“Para mí es una emoción muy grande poder verlo, venir con mi familia y mis hijos. Vivo en Jujuy desde hace muchos años, porque nací acá”, expresó.

Una misma fe y una esperanza compartida

Los testimonios reflejan el sentimiento de los fieles jujeños que llegaron hasta la capital del país movilizados por la fe. Entre oraciones, viajes compartidos y expectativas, los peregrinos esperan poder encontrarse con León XIV y hacerle llegar un pedido común: que rece por ellos, que acompañe a las comunidades y que Jujuy pueda recibirlo en una futura visita.