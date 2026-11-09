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9 de noviembre de 2026 - 15:53
Jujuy.

La emoción de los jujeños por la visita del Papa León XIV: "Es algo que todos necesitamos"

Canal 4 recorrió las calles de San Salvador de Jujuy y recogió testimonios de vecinos emocionados por la histórica visita del Papa a la Argentina.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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Entre los testimonios se destacaron palabras de esperanza, agradecimiento y reflexiones sobre la importancia de la fe en la vida cotidiana. Jóvenes y adultos coincidieron en la emoción que genera la llegada del Papa y expresaron sus deseos de que su mensaje contribuya a fortalecer la unión y la espiritualidad de los argentinos.

“Va a ser un cambio importante para la Argentina”

Uno de los testimonios fue el de un joven que destacó la importancia de la visita para el país y aseguró que estuvo siguiendo las diferentes transmisiones televisivas desde la llegada del Pontífice.

“Para mí que va a ser un cambio importante acá, en lo que es la Argentina, en lo que es el país en sí, en cada provincia lo que representa”, expresó y agregó "Si uno no se lleva lo que es el apoyo de Dios y el apoyo de la gente que lo practica y que lo lleva adelante, la verdad que puede avanzar, pero va a vivir con algunas cuestiones diferentes."

En ese sentido, consideró que la presencia del Papa puede representar una oportunidad para fortalecer los valores religiosos y la relación de las personas con Dios.

“Es algo que todos necesitamos”: el mensaje de una vecina jujeña

Otra de las personas consultadas fue una mujer mayor que compartió una reflexión sobre el significado que tiene la llegada del Papa en un contexto en el que, según consideró, muchas personas necesitan encontrar esperanza y fortaleza.

“Es algo que todos necesitamos, esa palabra de aliento, esa palabra de fortaleza, de no sumisión, pero sí hagamos lo que debemos hacer, vamos para adelante, confiemos en el Señor”, manifestó.

Sus palabras reflejaron la importancia que tiene para los creyentes escuchar un mensaje de acompañamiento espiritual, especialmente frente a las dificultades personales y sociales que atraviesan.

La alegría por recibir nuevamente a un Papa en Argentina

Un tercer vecino también expresó su emoción por la visita de León XIV y destacó la importancia de que una figura tan representativa para la Iglesia católica haya elegido visitar el país.

“Por fin se nos dio a toda la Argentina una visita de un ser tan importante que es para nosotros los católicos”, señaló con entusiasmo.

El hombre explicó que la noticia lo sorprendió y le generó una gran satisfacción. También resaltó que la presencia del Sumo Pontífice representa un gesto significativo para los creyentes argentinos, que durante muchos años esperaron recibir nuevamente a un Papa.

“Me hizo sentir bien, así que inesperado, digamos, esto que haya llegado, y para toda la Argentina y para toda la gente que se suma a esto, entonces es una alegría para ellos también”, agregó.

La visita del Papa León XIV a la Argentina

El Papa León XIV llegó a la Argentina el domingo 8 de noviembre de 2026, en el marco de su gira apostólica por Sudamérica. Su visita se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluye celebraciones religiosas, encuentros con autoridades y actividades con diferentes sectores de la sociedad.

Entre los momentos más importantes de su agenda se encuentra la misa multitudinaria prevista para este lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, además de las actividades programadas en Córdoba. La llegada del Pontífice representa el regreso de un Papa al país después de 39 años.

Desde Jujuy, numerosos fieles acompañan las distintas celebraciones a través de las transmisiones televisivas, mientras que otros decidieron viajar para participar personalmente de los encuentros religiosos.

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