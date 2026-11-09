El Papa León XIV se reunirá con trabajadores y líderes religiosos en Buenos Aires

En el Palacio San Martín, sede ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, el Papa encontrará a diversos líderes religiosos.

El Papa León XIV continuará este lunes 9 de noviembre su agenda en Argentina con dos encuentros centrados en la dignidad del trabajo , el diálogo y la convivencia entre diferentes sectores de la sociedad. Después de la misa multitudinaria en Palermo, el pontífice se reunirá con representantes del mundo laboral y posteriormente con líderes de distintas comunidades religiosas.

En fotos. Las mejores imágenes de la multitudinaria misa del Papa León XIV en Palermo

Visita Papal. "Alma misionera": la historia detrás de la canción que cantó "La Sole" antes de la misa del Papa León XIV

Según informó Vatican News, ambas actividades buscan generar espacios de encuentro y reflexión sobre los desafíos que atraviesa Argentina, con especial atención a la dignidad humana, la fraternidad y la necesidad de construir consensos.

Los organizadores esperan que los mensajes del Santo Padre no queden solamente en declaraciones, sino que puedan traducirse en acciones concretas para fortalecer los vínculos sociales.

La primera actividad reunirá a cerca de mil personas en instalaciones de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires. Entre los participantes habrá empresarios, representantes sindicales, gremios, movimientos sociales y referentes de sectores esenciales, como la salud y la educación.

La convocatoria estuvo coordinada por Ayelén Tomasini, presidenta de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina. La dirigente explicó que el objetivo es reunir a los distintos actores que intervienen en la realidad laboral del país para escuchar el mensaje de León XIV.

Tomasini expresó su deseo de que “sea un espacio de encuentro donde todos los actores que colaboran con la realidad del trabajo, incluida la sociedad civil y los ámbitos gubernamentales, también nos acompañen para recibir el mensaje”.

Desde la organización consideran que la visita papal puede abrir una oportunidad para promover compromisos que continúen después de la partida del pontífice.

Ayelén Tomasini, presidenta de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina

El Papa se reunirá con líderes de distintas religiones

La segunda actividad está programada para las 17:30 en el Palacio San Martín, sede ceremonial de la Cancillería argentina. Allí, León XIV se encontrará con representantes de diferentes confesiones cristianas y tradiciones religiosas, en una reunión destinada a fortalecer el diálogo ecuménico e interreligioso.

La organización estuvo a cargo del sacerdote Carlos White, secretario de la Comisión de Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Argentina, junto con la Secretaría de Culto de la Nación y las comunidades participantes.

White destacó que Argentina tiene una larga tradición de convivencia entre comunidades católicas, ortodoxas, evangélicas y representantes de otras religiones.

“Argentina es un país de constitución migratoria, lo que ha facilitado mucho la convivencia, pero siempre anhelamos dar un paso más y esta visita del Papa puede fortalecer los vínculos”, expresó.

El sacerdote también manifestó su expectativa de que el encuentro permita avanzar más allá de los gestos protocolares y fomente el trabajo conjunto entre las comunidades religiosas.

Las dos reuniones forman parte de la agenda del segundo día de León XIV en Argentina y buscan llevar su mensaje a ámbitos que van más allá de las celebraciones litúrgicas.

El trabajo, la dignidad de las personas y el respeto entre diferentes creencias serán los ejes de una tarde marcada por el diálogo con distintos sectores de la sociedad argentina.