"Alma misionera": la historia detrás de la canción que cantó "La Sole" antes de la misa del Papa León XIV

Visita del papa León XIV: Soledad Pastorutti cantó “Alma misionera” ante una multitud. La canción nació en México en 1993 y llegó a convertirse en un himno de fe.

Miles de personas reunidas en Palermo, un escenario preparado para recibir al Papa León XIV y una canción que muchos conocen desde pequeños. Este lunes 9 de noviembre, Soledad Pastorutti interpretó “Alma misionera” durante la previa de la primera misa multitudinaria del pontífice en Argentina y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada.

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Acompañada por su hermana Natalia y vestida con un poncho celeste y blanco, la cantante santafesina invitó a los fieles a compartir una celebración atravesada por la música y la fe. Entre las canciones de su repertorio apareció “Alma misionera” , una composición que lleva décadas acompañando misas, peregrinaciones y encuentros religiosos.

Pero detrás de esa melodía conocida por distintas generaciones existe una historia que comenzó mucho antes de la llegada del Papa a nuestro país. Para conocerla hay que viajar a México, al año 1993, cuando un joven seminarista decidió escribir una canción para participar de un concurso.

La historia comenzó en la ciudad mexicana de León, en el estado de Guanajuato, durante un Congreso Nacional Misionero realizado en 1993. Entre los participantes se encontraba Enrique García Vélez, un seminarista que compuso la letra y la música de “Alma misionera”, también conocida como “Canción del misionero”.

El joven presentó su obra acompañado por el coro de su seminario y, según la reconstrucción publicada por Canal 26, ganó el concurso musical. Lo que parecía ser una participación en un encuentro religioso terminó convirtiéndose en el comienzo de una historia mucho más grande.

Los asistentes al congreso provenían de diferentes comunidades y regiones. Muchos regresaron a sus lugares de origen llevando consigo aquella canción, que empezó a circular por iglesias, grupos juveniles y celebraciones religiosas.

Con el paso de los años, “Alma misionera” atravesó fronteras y llegó a comunidades católicas de numerosos países. Su mensaje es sencillo: habla de poner la propia vida al servicio de Dios y de los demás, de dejar las comodidades personales y de estar dispuesto a acompañar a quienes más lo necesitan.

Esa combinación de palabras cercanas, una melodía fácil de recordar y un mensaje de entrega ayudó a convertirla en una de las canciones más populares de los encuentros católicos.

En Argentina también encontró un lugar especial. Se escucha habitualmente en misas, confirmaciones, peregrinaciones y encuentros de jóvenes, donde muchas veces es cantada por comunidades enteras.

De Francisco a León XIV, la canción que sigue emocionando a distintas generaciones

Uno de los momentos más importantes de la historia de “Alma misionera” ocurrió en julio de 2013, durante la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Río de Janeiro, Brasil. Fue el primer gran encuentro internacional de jóvenes encabezado por el Papa Francisco, quien había sido elegido pontífice apenas cuatro meses antes.

Allí, entre las canciones que acompañaban a los peregrinos de distintos países, volvió a escucharse “Alma misionera”. Jóvenes de diferentes nacionalidades compartieron la melodía, que para entonces ya llevaba dos décadas recorriendo comunidades religiosas.

La canción también dejó huellas en historias personales.

En marzo de 2026, la agencia católica Zenit publicó el testimonio del sacerdote argentino Federico Highton, fundador de la Orden de San Elías, quien contó que escucharla durante su infancia fue una de las experiencias que despertaron su vocación misionera: “La cantamos un millón de veces”, recordó sobre sus años de preparación para la Primera Comunión en el Colegio La Salle de Buenos Aires.

Highton explicó que la letra lo conmovió profundamente y que comenzó a preguntarse cómo podía llevar ese mensaje a su propia vida: “Quiero vivir lo que estamos cantando”, recordó que pensó en aquel momento.

Años más tarde, esa inquietud lo llevó a elegir el camino religioso y a dedicar su vida a la misión.

La historia de la canción también tiene un vínculo particular con León XIV. Antes de convertirse en Papa, Robert Francis Prevost desarrolló una parte importante de su labor pastoral como misionero en Perú, país donde posteriormente fue obispo de Chiclayo.

Además, este año se cumplen cien años de la institución de la Jornada Mundial de las Misiones, creada por Pío XI en 1926, una coincidencia que vuelve especialmente significativo el mensaje de la composición.

En los días previos a la visita papal, el cantante Nahuel Pennisi había contado que propuso interpretar “Alma misionera” durante su participación en las actividades previstas para el pontífice. También mencionó “Pescador de hombres”, otra canción tradicional de los encuentros religiosos.

Finalmente, fue Soledad Pastorutti quien la incluyó este lunes en el repertorio de la previa de la misa en Palermo, ante una multitud de fieles que aguardaban la llegada de León XIV.

La Sole también interpretó “Oración del remanso”, “Aleluya” y canciones del folklore argentino. Durante su presentación expresó un deseo que resumió la emoción de la jornada: “Ojalá este día quede para siempre en nuestros corazones”.

Treinta y tres años después de aquel concurso en México, “Alma misionera” volvió a reunir a personas de distintas edades alrededor de un mismo mensaje.

Quizás esa sea una de las razones por las que la canción sigue vigente. No pertenece exclusivamente a una generación, a un país ni a una celebración. Para muchos fieles es un recuerdo de la infancia; para otros, una canción de peregrinación o de encuentros comunitarios.

Y este lunes, durante la visita del Papa León XIV, se convirtió nuevamente en una expresión compartida de emoción, esperanza y fe.