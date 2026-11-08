Regional Amateur: Altos Hornos Zapla y Talleres de Perico empataron 1-1 y se define en la vuelta

El merengue y el expreso igualaron 1 a 1 en la ida.

Altos Hornos Zapla y Talleres de Perico empataron 1-1 en una nueva edición del clásico jujeño , disputado este domingo 8 de noviembre en el estadio Emilio Fabrizzi de Palpalá, por el partido de ida de las semifinales de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2026.

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El Expreso se puso en ventaja durante el primer tiempo gracias a un gol de Rafael Ríos , pero el Merengue reaccionó rápidamente en el complemento y consiguió la igualdad a través de Gonzalo Puntano . El resultado dejó abierta la serie y ahora ambos equipos deberán definir la clasificación a la final regional en el encuentro de vuelta en el estadio Plinio Zabala.

El expreso logró ponerse en ventaja durante la primera mitad gracias a Rafael Ríos, quien convirtió el 1-0 para el conjunto visitante y le permitió al Expreso irse al descanso con una diferencia favorable.

Para Altos Hornos Zapla, el resultado significaba la necesidad de reaccionar en el complemento para evitar llegar en desventaja al encuentro de vuelta.

Gonzalo Puntano marcó el empate para Zapla

La reacción del conjunto palpaleño llegó apenas comenzado el segundo tiempo. A los 2 minutos del complemento, Gonzalo Puntano convirtió el 1-1 y devolvió la igualdad al marcador.

El gol del delantero merengue cambió el panorama del encuentro y permitió que Zapla recuperara terreno en una serie que había comenzado favorable para Talleres.

A pesar de los intentos de ambos equipos por conseguir el segundo tanto, ninguno logró quebrar nuevamente la igualdad durante los minutos restantes. De esta manera, el clásico terminó con un empate que mantiene intactas las posibilidades de clasificación para los dos representantes jujeños.

Cuándo se juega la revancha entre Zapla y Talleres de Perico

Con el empate 1-1 en Palpalá, la clasificación a la final de la Región Norte se definirá en el partido de vuelta, previsto para el próximo domingo 15 de noviembre en el estadio Plinio Zabala de Perico.