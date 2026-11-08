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8 de noviembre de 2026 - 17:15
Deportes.

Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Brasil

El piloto argentino finalizó por delante de su compañero Pierre Gasly en una carrera marcada por la lluvia. Mercedes se consagró campeón de constructores.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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Colapinto largó desde la posición 13, luego de beneficiarse por las sanciones aplicadas a otros competidores. Sin embargo, tuvo una salida complicada con neumáticos intermedios y cayó hasta el puesto 18 durante las primeras vueltas de la competencia.

Cómo fue la carrera de Franco Colapinto en Brasil

El argentino comenzó a recuperar posiciones a medida que avanzaba la carrera. Una de sus primeras maniobras destacadas fue el adelantamiento sobre Carlos Sainz, de Williams, en la curva 4 del circuito brasileño.

En la vuelta 18, los pilotos comenzaron a ingresar a boxes para cambiar los neumáticos intermedios por compuestos para piso seco. Colapinto regresó a la pista en el puesto 15 y buscó mejorar su ubicación, aunque las condiciones de carrera y el rendimiento de su Alpine dificultaron el avance.

Durante varios giros, Colapinto protagonizó una intensa defensa de su posición frente a Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad. El argentino consiguió mantenerlos detrás durante varias vueltas y llegó a ubicarse transitoriamente en el puesto 11, cerca de la zona de puntos.

La lluvia y el sobrepaso a Pierre Gasly

En la parte final de la competencia, la lluvia volvió a intensificarse en Interlagos y obligó a los equipos a modificar sus estrategias. En ese contexto, Colapinto consiguió superar a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, antes de ingresar a boxes para colocar nuevamente neumáticos intermedios.

Finalmente, el argentino cruzó la bandera a cuadros en la posición 13, mientras que Gasly terminó 14°. De esta manera, Colapinto completó la carrera por delante del piloto francés, aunque ambos quedaron fuera de los diez primeros puestos que otorgan puntos para el campeonato.

Tras la competencia, Colapinto analizó su rendimiento y reconoció las dificultades que atravesó durante el fin de semana. “Fue una carrera difícil. Intentamos maximizar el auto y estar lo más adelante posible”, expresó. Además, señaló: “Hay que mejorar para la próxima”.

Lando Norris ganó en Brasil y Mercedes se consagró campeón

La victoria del Gran Premio de Brasil fue para Lando Norris, quien consiguió imponerse con su McLaren después de una carrera de 71 vueltas. El británico terminó con una ventaja de 14,6 segundos sobre Max Verstappen, de Red Bull, quien protagonizó una remontada desde el puesto 21 de la grilla hasta finalizar segundo.

El podio lo completó Isack Hadjar, también de Red Bull. Por detrás finalizaron George Russell y Andrea Kimi Antonelli, ambos de Mercedes. Con estos resultados, la escudería alemana aseguró el Campeonato Mundial de Constructores 2026, cuando todavía restan tres carreras para el cierre de la temporada.

La próxima presentación de Franco Colapinto será en el Gran Premio de Las Vegas, previsto para el fin de semana del 19 al 22 de noviembre. Posteriormente, la Fórmula 1 completará su calendario con las competencias de Qatar y Abu Dhabi.

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