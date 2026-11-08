Zapla y Talleres de Perico buscan dar el primer paso hacia la final

El Torneo Regional Amateur tendrá un atractivo enfrentamiento entre dos representantes del fútbol jujeño. Altos Hornos Zapla y Talleres de Perico se cruzarán en una instancia decisiva, con el objetivo de seguir avanzando en la competencia y acercarse al sueño del ascenso al Federal A.

Zapla y Talleres de Perico buscan dar el primer paso hacia la final El encuentro de ida se jugará este domingo desde las 18 en el estadio Emilio Fabrizzi, donde el conjunto palpaleño buscará aprovechar la localía para conseguir una ventaja de cara a la revancha.

Ambos equipos llegan a esta instancia luego de superar sus respectivos compromisos de cuartos de final. Zapla dejó en el camino a Sportivo Alberdi, mientras que Talleres consiguió su clasificación frente a Atlético San Pedro.

En la previa, el entrenador del Merengue, Martín Martos, destacó la importancia del cruce y la motivación que representa disputar una semifinal ante un rival provincial. Además, reconoció que su equipo deberá ajustar algunos aspectos futbolísticos para afrontar el desafío.

La serie tendrá su segundo capítulo la próxima semana, cuando se dispute el encuentro de vuelta en Perico o en otro escenario que se determine. El ganador avanzará a la final de la Región Norte, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Deportivo Villa San Antonio de Salta y Concepción FC de Tucumán. Con dos equipos jujeños en carrera, la provincia se ilusiona con tener un representante en la definición regional.

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