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7 de noviembre de 2026 - 18:18
Jujuy.

Dos mujeres permanecen internadas tras el choque frontal en Villa Jardín de Reyes

Una de las mujeres sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha y lesiones faciales, mientras que la conductora de la camioneta padece fracturas en ambas piernas.

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Por  Agustín Weibel
Dos mujeres permanecen internadas tras el choque frontal en Villa Jardín de Reyes

Dos mujeres permanecen internadas tras el choque frontal en Villa Jardín de Reyes

Las dos mujeres que viajaban en la camioneta involucrada en el violento choque frontal ocurrido este sábado en Villa Jardín de Reyes presentan lesiones de gravedad y atraviesan un delicado cuadro de salud.

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Uno de los casos más preocupantes es el de la acompañante de la camioneta, quien sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha. Debido a la complejidad de la lesión, los profesionales médicos trabajan para intentar preservar la extremidad. Además, presenta una fractura de pómulo y distintos cortes y traumatismos en el rostro y otras partes del cuerpo.

En tanto, la mujer que conducía la camioneta sufrió fracturas en ambas piernas. Su estado también requiere atención médica especializada, luego de las lesiones provocadas por el fuerte impacto.

Ambas ocupantes quedaron atrapadas en el habitáculo tras la colisión y necesitaron la intervención de personal de Bomberos, que utilizó herramientas hidráulicas para poder liberarlas. Posteriormente, fueron asistidas por los equipos del SAME y trasladadas para recibir atención médica.

Cómo fue el accidente en Villa Jardín de Reyes

El choque se produjo durante las primeras horas de este sábado sobre avenida Jorge Cafrune, a la altura del ingreso a Villa Jardín de Reyes, donde colisionaron frontalmente un automóvil gris y una camioneta Ford azul.

El impacto ocasionó importantes daños materiales y demandó un amplio operativo de emergencia. Las circunstancias que provocaron el siniestro todavía son materia de investigación.

Mientras se aguarda información sobre la evolución de las dos mujeres, la gravedad de sus lesiones mantiene la atención puesta en su recuperación.

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