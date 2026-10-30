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30 de octubre de 2026 - 18:26
Jujuy.

Villa Jardín de Reyes: una menor terminó en el hospital tras una pelea afuera de un colegio

Una adolescente de 17 años sufrió heridas durante una pelea entre menores en el exterior del Colegio Secundario N.º 33. La Fiscalía ya investiga el hecho.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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Según el informe proporcionado por la Policía de Jujuy, el episodio se registró en la parte externa del establecimiento educativo, durante un cambio de turno de las clases de Educación Física. Las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento todavía son materia de investigación.

Una adolescente de 17 años resultó herida

Personal de la Seccional 34.ª tomó conocimiento del incidente cerca de las 16 horas y se dirigió al lugar para determinar qué había sucedido. Al arribar, los efectivos entrevistaron con el vicedirector del establecimiento, quien brindó detalles sobre la pelea registrada entre menores.

Fue trasladada al Hospital Pablo Soria

Luego de recibir las primeras atenciones, la menor fue trasladada al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy para realizarle una evaluación médica completa. Durante el traslado estuvo acompañada por su madre, según precisaron las autoridades policiales.

Hasta el momento, el informe oficial no detalla la gravedad de las lesiones ni informa si la adolescente debió permanecer internada. Tampoco se precisó cuántos menores participaron del enfrentamiento.

Investigan las causas de la pelea

Desde la Seccional 34.ª indicaron que las causas que originaron la pelea continúan bajo investigación a cargo de la fiscalía. Las actuaciones buscan establecer cómo comenzó el conflicto y determinar las circunstancias en las que la adolescente resultó lesionada.

Por el momento, no se difundieron mayores precisiones sobre el episodio ocurrido en el exterior del establecimiento educativo de Villa Jardín de Reyes.

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