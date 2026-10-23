Dos adolescentes fueron abandonados por sus padres en los Alpes y rescatados con hipotermia grave

Dos adolescentes alemanes de 13 y 16 años fueron rescatados con hipotermia grave en los Alpes italianos, luego de que sus padres decidieran dejarlos continuar solos una excursión de montaña. Los jóvenes permanecieron durante varias horas a la intemperie, frente a un refugio que estaba cerrado, a más de 2.300 metros de altitud.

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El operativo se realizó durante la madrugada del domingo 18 de octubre en la región de Tirol del Sur, al norte de Italia. Ambos menores fueron trasladados a un hospital y lograron recuperarse.

Según informó Euronews, la familia había comenzado una caminata desde la localidad de Toblach, en la provincia de Bolzano. Sin embargo, después de varias horas de recorrido, los padres decidieron regresar y permitieron que sus dos hijos continuaran hacia el refugio Bonnerhütte.

Los adultos consideraron que los adolescentes tenían experiencia suficiente para completar el trayecto sin compañía. No obstante, no habían comprobado si el refugio se encontraba abierto ni cuáles serían las condiciones climáticas durante la noche.

Los hermanos avanzaron por la montaña y superaron más de 1.000 metros de desnivel hasta llegar al lugar, donde descubrieron que las instalaciones estaban cerradas desde hacía una semana por el final de la temporada.

Sin un espacio donde protegerse y con ropa inadecuada para soportar las bajas temperaturas, quedaron expuestos al frío durante varias horas.

Fueron encontrados con hipotermia grave

La alerta de emergencia se activó alrededor de la 1 de la madrugada, cuando la situación de los adolescentes ya era crítica.

Personal del Servicio de Rescate en Montaña de Val Pusteria se trasladó hasta el lugar y encontró a los hermanos con síntomas de hipotermia grave. Uno de ellos incluso había comenzado a vomitar debido a su delicado estado de salud.

Los rescatistas les brindaron asistencia y posteriormente los trasladaron al Hospital de San Candido, donde recibieron atención médica.

Afortunadamente, ambos lograron recuperarse y fueron dados de alta sin secuelas permanentes.

Los rescatistas denunciaron una "gran imprudencia"

Tras el operativo, los especialistas en rescate de montaña cuestionaron duramente la decisión de los padres y calificaron lo ocurrido como una "gran imprudencia".

Advirtieron que los adolescentes no contaban con la indumentaria ni los suministros necesarios para pasar una noche en alta montaña, donde las temperaturas pueden descender varios grados bajo cero durante el otoño.

Además, remarcaron la importancia de verificar previamente las condiciones meteorológicas y la disponibilidad de los refugios antes de iniciar una excursión, especialmente cuando participan menores de edad.

Preocupación por los accidentes en los Alpes

El episodio se produjo en una región donde se registraron otros accidentes graves durante los últimos meses.

El 15 de octubre, un montañista alemán murió después de caer más de 100 metros mientras descendía la Kirchbachspitze, una montaña de 3.053 metros de altura.

En septiembre, otro turista alemán de 57 años falleció tras precipitarse aproximadamente 200 metros mientras realizaba una caminata junto a su esposa en la zona de Altfasstal.

Ante estos antecedentes, los equipos de emergencia insistieron en la necesidad de planificar adecuadamente las excursiones y contar con equipamiento apropiado.

En cuanto al caso de los dos hermanos, las autoridades locales continuaban analizando lo sucedido y no descartaban posibles consecuencias legales para sus padres.