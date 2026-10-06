Alerta por VIH en adolescentes: Salta registra casos desde los 14 años

Autoridades sanitarias de Salta advirtieron sobre la detección de casos de VIH en adolescentes desde los 14 años y remarcaron la necesidad de reforzar las acciones de prevención, el uso del preservativo y el acceso al diagnóstico temprano.

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La información fue brindada por Laura Caporaletti, referente del Programa de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Hepatitis Virales de Salta , quien explicó que los equipos sanitarios realizan testeos de VIH desde los 14 años y que durante esos controles también se detectan otras infecciones de transmisión sexual.

Caporaletti explicó que en las edades más tempranas los diagnósticos son puntuales, pero confirmó que ya se detectan distintas infecciones desde los 14 años .

“Realizamos test de VIH desde los 14 años. En edades más tempranas los casos son puntuales, pero a partir de los 14 ya detectamos distintos tipos de infecciones” “Realizamos test de VIH desde los 14 años. En edades más tempranas los casos son puntuales, pero a partir de los 14 ya detectamos distintos tipos de infecciones”

En relación específicamente con el VIH, desde el área sanitaria indicaron que la cantidad de casos se mantiene relativamente estable, aunque el escenario genera preocupación por la aparición de diagnósticos a edades tempranas.

Salta registró 79 casos de VIH en dos meses

Los últimos datos oficiales disponibles del Ministerio de Salud Pública de Salta indican que durante enero y febrero de 2026 se detectaron 79 casos de VIH en la provincia.

Del total, 55 diagnósticos, equivalentes al 69,62%, correspondieron a personas de entre 20 y 39 años, mientras que el 72% de los casos correspondió a varones.

Por distribución geográfica, la zona Capital concentró la mayor cantidad, con 53 casos, seguida por la zona norte con 12, la zona oeste con ocho y la zona sur con seis.

En el mismo período también fueron registrados 239 casos de sífilis, con una mayor incidencia, al igual que el VIH, entre personas de 20 a 39 años.

Preocupación por las infecciones de transmisión sexual

En agosto, autoridades del Ministerio de Salud Pública mantuvieron una reunión con legisladores provinciales para analizar la situación epidemiológica del VIH, la sífilis y otras enfermedades.

Durante ese encuentro se planteó la necesidad de reforzar especialmente la prevención entre adolescentes y jóvenes, además de mejorar el diagnóstico temprano y la continuidad de los tratamientos.

Desde Salud insisten en que el uso correcto del preservativo constituye una de las principales herramientas para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, junto con la realización periódica de testeos.

El test de VIH permite conocer el estado serológico de una persona y el sistema público de Salta realiza pruebas gratuitas y confidenciales en hospitales, centros de salud y diferentes campañas sanitarias.