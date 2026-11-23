Hoy en día gran parte de la población mundial trabaja muchas horas sentado o haciendo tareas repetitivas, lo que puede generar problemas posturales, rigidez muscular y dolores que afectan la calidad de vida y el rendimiento laboral. En diálogo con Canal 4, Eliana Dupont, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia (MP 2182), explicó cuáles son las zonas del cuerpo más afectadas y qué hábitos ayudan a prevenir lesiones.

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"El cuerpo está preparado para que nos movamos. Entonces, mantenernos en una misma posición durante muchas horas puede generar un montón de limitación, puede generar rigidez, genera tensión, inclusive muchos dolores", señaló la especialista.

En ese sentido, advirtió que trabajar durante seis u ocho horas sentado , sin realizar movimientos ni cambiar de posición, puede tener consecuencias negativas para la salud muscular y articular.

Según Dupont, las molestias relacionadas con las largas jornadas laborales suelen concentrarse en tres sectores del cuerpo: el cuello, los hombros y la parte baja de la espalda.

"Normalmente lo más frecuente es la zona cervical, la zona de los hombros y la zona de las lumbares", explicó.

La kinesióloga indicó que entre las principales consecuencias aparecen la rigidez, la tensión muscular y, especialmente, el dolor persistente. Este último suele convertirse en el primer motivo de consulta de quienes pasan muchas horas trabajando en una misma posición.

Además, destacó que las molestias físicas pueden afectar el desempeño laboral, ya que existe una relación directa entre la comodidad durante la jornada y la capacidad de mantener un buen rendimiento.

Los problemas posturales tampoco son exclusivos de quienes trabajan en oficinas. La especialista explicó que también afectan a personas que realizan movimientos repetitivos durante varias horas, como ocurre en determinadas tareas gastronómicas y otros trabajos.

Pausas activas: cada cuánto hay que levantarse y moverse

Una de las principales recomendaciones de Dupont es incorporar pausas activas durante la jornada laboral para evitar la acumulación de tensión muscular.

"Lo ideal es hacer pausas activas, cada 60 minutos, cada 30 minutos, levantarnos, mover un poco el cuello, mover la zona lumbar, eso ayuda un montón a que después no se vaya acumulando la tensión", recomendó.

Estas pausas consisten en interrumpir brevemente la posición de trabajo para realizar movimientos sencillos que favorezcan la movilidad y permitan disminuir la rigidez.

La especialista también destacó la importancia de evaluar las condiciones particulares de cada trabajador, especialmente las características de la silla utilizada y las posiciones que mantiene durante el día.

En este sentido, explicó que los ejercicios de flexibilidad y movilidad pueden contribuir a mejorar el bienestar físico y disminuir las molestias que aparecen durante las jornadas prolongadas.

Cómo prevenir lesiones y dolores de espalda

La prevención es uno de los aspectos centrales del cuidado postural. Para Dupont, resulta fundamental modificar los hábitos antes de que aparezcan las primeras molestias y no esperar a que el dolor se vuelva constante.

"Vengo con que la idea es prevenir antes de que empiece el dolor", sostuvo la kinesióloga, quien remarcó la importancia de realizar una evaluación individual para identificar las necesidades de cada persona

La actividad física y los ejercicios de flexibilidad también forman parte de las herramientas recomendadas para cuidar la movilidad y reducir los efectos de permanecer demasiado tiempo en una misma posición.

Durante la entrevista, la profesional también fue consultada sobre la relación entre los problemas posturales y las hernias, especialmente en las regiones cervical y lumbar. Al respecto, destacó que ambas son zonas de gran movilidad, aunque esto no significa que una mala postura por sí sola provoque necesariamente una hernia.

Finalmente, Dupont señaló que los problemas relacionados con la postura representan una proporción importante de las consultas que recibe.

Según su experiencia profesional, alrededor del 90% de sus pacientes presentan dificultades vinculadas con este tipo de situaciones.