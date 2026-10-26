El truco de un médico para aliviar el dolor de espalda: "La columna está para moverse"

Truco: un médico explicó por qué moverse es clave para aliviar el dolor de espalda.

La falta de actividad física que caracteriza al estilo de vida actual se convirtió en una de las principales amenazas para el bienestar físico . Permanecer durante períodos prolongados en una silla , con la atención puesta en una pantalla , puede provocar dolor de espalda que afecta la calidad de vida y dificultan las tareas habituales.

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Frente a este problema cada vez más extendido, un reconocido especialista en cirugía ortopédica elaboró un truco eficaz que propone una nueva forma de cuidar el cuerpo.

La propuesta consiste en una práctica muy fácil de incorporar a la rutina, capaz de contrarrestar el sedentarismo y recuperar la energía y la movilidad de la columna , sin tener que gastar dinero en tratamientos de alto costo.

Poner en práctica esta estrategia para combatir las molestias en la espalda no implica realizar gastos ni disponer de aparatos médicos especializados. Su aplicación es sencilla y lleva apenas unos minutos : alcanza con utilizar un celular, un reloj electrónico o una computadora para configurar una alarma que emita un sonido cada 60 minutos mientras trabajás.

En cuanto escuches el aviso, tendrás que detener inmediatamente lo que estés haciendo, levantarte con tranquilidad y alejarte de la silla en la que permanecías sentado.

Desplazate por el espacio que tengas a disposición o hacé ejercicios de elongación moderados durante un mínimo de dos minutos consecutivos antes de retomar tus obligaciones. Esta pequeña pausa activa ayuda a interrumpir los períodos prolongados de inactividad y contribuye a cuidar la región lumbar.

La incorporación de esta práctica permite actuar sobre una de las principales causas del inconveniente físico. El especialista Colin Natali, cirujano ortopédico que ejerce en el Reino Unido y forma parte de la red privada de centros médicos HCA Healthcare UK, explicó que el cuerpo humano no está diseñado para permanecer inmóvil durante lapsos extensos.

El especialista en salud señaló que "ninguna silla ergonómica ni los escritorios modernos de pie logran anular el impacto nocivo del sedentarismo".

Realizar pausas activas de manera frecuente favorece el flujo sanguíneo y contribuye a reforzar la estructura de los huesos durante una etapa fundamental del desarrollo, en particular entre los 25 y los 35 años, franja etaria en la que se alcanza el nivel máximo de masa ósea.

Precauciones a tener en cuenta ante los fuertes dolores

Cuando las molestias no desaparecen o alcanzan una intensidad que dificulta salir a caminar, se aconseja optar por actividades físicas que impliquen una exigencia reducida para el cuerpo. Entre las opciones más apropiadas se encuentran los pilates y la natación, dos prácticas que permiten desarrollar y fortalecer la musculatura sin someter las articulaciones a impactos perjudiciales.

Como recomendación esencial, el médico Colin Natali subrayó que "se debe acudir de forma urgente a una consulta médica con un especialista si las dolencias no ceden luego de tomar analgésicos o tras seis semanas de reposo".

Por su parte, la Clínica Mayo recomienda buscar atención médica sin demora cuando el dolor se propaga hacia las piernas por debajo de las rodillas, aparece acompañado de pérdida de sensibilidad, fiebre o adelgazamiento sin causa aparente, o surge después de sufrir un traumatismo importante o una caída.

Incorporá estos ejercicios de movimiento a tu rutina cotidiana y repetilos durante todos los días de la semana laboral para conservar la flexibilidad de la columna vertebral. La práctica constante ayuda a reducir el riesgo de desarrollar lesiones crónicas y también puede servir para aliviar contracturas y otras molestias musculares que afecten el cuello y los hombros.