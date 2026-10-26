lunes 26 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de octubre de 2026 - 08:39
Policiales.

Detuvieron a una mujer por prender fuego a un joven que dormía en la calle en San Salvador de Jujuy

La víctima, de 29 años, sufrió quemaduras en el pecho y una mano, además de lesiones en las vías aéreas. Una mujer fue identificada y trasladada a una dependencia policial.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un joven de 29 años terminó hospitalizado en San Salvador de Jujuy. luego de que una mujer presuntamente lo rociara con un líquido y le prendiera fuego mientras dormía en la vía pública. El violento episodio ocurrió durante la madrugada del sábado 24 de octubre y motivó la intervención de efectivos policiales y personal del SAME.

Lee además
Jujuy tendrá asueto administrativo y escolar el lunes 2 de noviembre: a quiénes alcanza
Servicios.

Jujuy tendrá asueto administrativo y escolar el lunes 2 de noviembre: a quiénes alcanza
Constanza Lastra Errasti revivió su coronación: el detalle que la hizo llorar
FNE 2026.

Constanza Lastra Errasti revivió su coronación: el detalle que la hizo llorar

El hecho se registró alrededor de las 6:30, en la intersección de avenida Almirante Brown e Hipólito Yrigoyen, luego de que el sistema de emergencias 911 alertara sobre una mujer que estaría incendiando a un hombre.

Encontraron al joven con quemaduras en el pecho y una mano

Cuando los efectivos llegaron al lugar, observaron a un hombre que caminaba por la zona del badén en dirección al centro de la ciudad. Presentaba lesiones por quemaduras en el pecho y en una de sus manos.

Según relató la víctima a los policías, se encontraba durmiendo en la vía pública cuando fue abordado por una mujer que le arrojó un líquido y posteriormente le prendió fuego. Ante la gravedad de la situación, se solicitó la intervención del SAME.

Los profesionales que acudieron al lugar diagnosticaron quemaduras en las vías aéreas y dispusieron su traslado al hospital Pablo Soria para recibir atención médica.

Identificaron a una mujer y la trasladaron a una dependencia policial

Tras conocerse lo ocurrido, el personal policial realizó tareas para localizar a la presunta responsable del ataque.

Horas más tarde, aproximadamente a las 7:24, efectivos policiales identificaron a una mujer señalada como autora del hecho sobre calle Iriarte, entre Jorge Newbery y Gorriti. Posteriormente, fue trasladada a una dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy tendrá asueto administrativo y escolar el lunes 2 de noviembre: a quiénes alcanza

Constanza Lastra Errasti revivió su coronación: el detalle que la hizo llorar

Paso de Jama: cierre preventivo desde las 14 por alerta meteorológica

La FNE tendrá hoy su Noche de Gala por los 75 años de historia en Jujuy

Fin de semana trágico en Jujuy: dos jóvenes murieron en siniestros viales

Lo que se lee ahora
Un camión cayó de un puente en León, Jujuy: tránsito a media calzada en Ruta 9 video
Jujuy.

Cayó un camión al rio León: el conductor se encuentra fuera de peligro

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Calle Alvear.
Delincuencia.

San Salvador de Jujuy: le abrieron el auto en pleno centro y le robaron la computadora donde tenía su tesis

Imagen ilustrativa
Policiales.

Detuvieron a una mujer por prender fuego a un joven que dormía en la calle en San Salvador

Un camión cayó de un puente en León, Jujuy: tránsito a media calzada en Ruta 9 video
Jujuy.

Cayó un camión al rio León: el conductor se encuentra fuera de peligro

Gimnasia de Jujuy ante Atlanta.
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy perdió 2 a 1 con Atlanta y se quedó sin chances de jugar la final directa por el ascenso

Ingreso a primer año en Jujuy (imagen creada con IA).
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: este lunes comienzan las reuniones informativas para los exámenes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel