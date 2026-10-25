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25 de octubre de 2026 - 17:35
Delincuencia.

San Salvador de Jujuy: le abrieron el auto en pleno centro y le robaron la computadora donde tenía su tesis

Le sustrajeron una mochila de su auto estacionado en calle Alvear y entre sus pertenencias había una notebook con su tesis de licenciatura y otros documentos importantes.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Calle Alvear.
Calle Alvear.
Pertenencias robadas en pleno centro de San Salvador de Jujuy.

Pertenencias robadas en pleno centro de San Salvador de Jujuy.

Una mujer denunció que sufrió el robo de una mochila que contenía una computadora con su trabajo de tesis, documentación personal y distintos objetos de valor sentimental. El hecho ocurrió el jueves 22 de octubre, en pleno centro de San Salvador de Jujuy, mientras su vehículo permanecía estacionado sobre calle Alvear, a la altura del Casino.

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La damnificada realizó la denuncia correspondiente y compartió lo sucedido en sus redes sociales, donde pidió colaboración para recuperar sus pertenencias. En diálogo con TodoJujuy.com, Micaela relató que había llegado al centro durante la mañana para recibir atención médica por un fuerte dolor de espalda.

Fue al médico y le robaron una computadora con su tesis

Pertenencias robadas en pleno centro de San Salvador de Jujuy.

Pertenencias robadas en pleno centro de San Salvador de Jujuy.

“Yo dejé el auto a las 8 de la mañana porque estaba con una lumbalgia muy fuerte y fui a la guardia”, contó Micaela. La mujer explicó que debió permanecer varias horas en la zona porque tenía que realizarse estudios y esperar la atención de un especialista en columna.

Mientras esperaba, aprovechó para realizar algunos trámites. Alrededor de las 13:45 regresó a su vehículo y descubrió que le faltaba la mochila: “Ya cuando volví cerca de las 2 menos cuarto, me di cuenta que no estaba la mochila”, expresó.

Según consta en la denuncia, entre los elementos sustraídos había una notebook Lenovo negra con su cargador, documentación, un cuaderno, un sello de docente y otras pertenencias.

El pedido de ayuda para recuperar sus pertenencias

A través de Instagram, Micaela explicó que la computadora tenía un valor especial porque pertenecía a su madre y contenía documentación importante. “Esa máquina tiene valor emocional, además de mi escritura de tesis, y numerosos documentos personales y de trabajo de ambas”, escribió.

La denuncia y el mensaje que compartió en redes sociales

Micaela radicó la denuncia por robo o hurto. Por el momento, no localizaron a los responsables. “Ya hice la denuncia, pero no tengo muchas esperanzas”, manifestó con tristeza.

La mujer también agradeció a quienes la asistieron cuando atravesaba el fuerte dolor que motivó su visita a la guardia médica.

En su publicación destacó la ayuda de distintas personas y cerró con una reflexión: “Un mínimo de empatía, nunca viene mal. Ojalá que si vos necesitas de alguien algún día, te ayuden y te traten bien”.

Finalmente, pidió que si alguien vio algo o sabe del robo, se comunique al 3885183837.

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