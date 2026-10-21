Cursos gratuitos en San Salvador de Jujuy: cómo inscribirse

Cursos en Capital (foto generada con IA).

Habilitaron cursos gratuitos en San Salvador de Jujuy destinadas a vecinos que busquen aprender un oficio, generar herramientas para el autoempleo o desarrollar emprendimientos. Las propuestas se dictan en el CIC de Alberdi y cuentan con cupos limitados.

Los talleres disponibles son de serigrafía, sublimación y polarizado. La iniciativa se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre la Dirección de Descentralización, las áreas de Empleo municipal y provincial y el CIC de Alberdi.

CIC de Alberdi de San Salvador de Jujuy. Qué cursos gratuitos se pueden realizar en San Salvador de Jujuy El curso de Serigrafía y Sublimación se dicta los lunes y miércoles, de 15 a 18 horas. En tanto, el curso de Polarizado de Vehículos Comerciales se desarrollará los viernes de 16 a 19 y los sábados de 9 a 12 horas.

Javier Ugarte, administrador del CIC, indicó que cada grupo dispone de un cupo de 50 participantes y que las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar las vacantes disponibles.

Los interesados pueden acercarse o comunicarse con el CIC de Alberdi para consultar sobre la disponibilidad y realizar la inscripción.

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