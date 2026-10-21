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21 de octubre de 2026 - 16:44
Jujuy.

Cursos gratuitos en San Salvador de Jujuy: cómo inscribirse

Se habilitaron nuevos talleres gratuitos de formación laboral en San Salvador de Jujuy, con propuestas orientadas a distintos oficios.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Cursos en Capital (foto generada con IA).

Cursos en Capital (foto generada con IA).

Habilitaron cursos gratuitos en San Salvador de Jujuy destinadas a vecinos que busquen aprender un oficio, generar herramientas para el autoempleo o desarrollar emprendimientos. Las propuestas se dictan en el CIC de Alberdi y cuentan con cupos limitados.

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Los talleres disponibles son de serigrafía, sublimación y polarizado. La iniciativa se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre la Dirección de Descentralización, las áreas de Empleo municipal y provincial y el CIC de Alberdi.

CIC de Alberdi de San Salvador de Jujuy.

CIC de Alberdi de San Salvador de Jujuy.

Qué cursos gratuitos se pueden realizar en San Salvador de Jujuy

El curso de Serigrafía y Sublimación se dicta los lunes y miércoles, de 15 a 18 horas. En tanto, el curso de Polarizado de Vehículos Comerciales se desarrollará los viernes de 16 a 19 y los sábados de 9 a 12 horas.

Javier Ugarte, administrador del CIC, indicó que cada grupo dispone de un cupo de 50 participantes y que las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar las vacantes disponibles.

Los interesados pueden acercarse o comunicarse con el CIC de Alberdi para consultar sobre la disponibilidad y realizar la inscripción.

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