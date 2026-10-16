San Salvador de Jujuy: qué calles estarán cortadas este finde de semana

El tránsito en San Salvador de Jujuy tendrá modificaciones durante este fin de semana del viernes 16 y sábado 17 de octubre, debido a restricciones en avenida 19 de Abril y trabajos de reparación en la intersección de Alvear y Senador Pérez. Las medidas afectan tanto la circulación vehicular como el estacionamiento en dos sectores del centro de la capital jujeña.

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Por un lado, la Municipalidad anunció limitaciones por la realización de la tradicional Feria del Día de las Madres y el Paseo de las Plantas. Por otro, continúan las obras que comenzaron el jueves 15 de octubre y que se extenderán durante aproximadamente diez días.

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que durante el viernes 16 y sábado 17 de octubre habrá restricciones de tránsito y estacionamiento en avenida 19 de Abril.

Las medidas se aplicarán en un sector de la playa de estacionamiento, específicamente entre el puente Azurduy y el puente Canónigo Gorriti.

La disposición responde al desarrollo de la Feria del Día de las Madres y el Paseo de las Plantas, dos actividades que convocan a vecinos y comerciantes en el centro de San Salvador de Jujuy.

Desde el municipio no precisaron los horarios de las restricciones, por lo que solicitaron a los conductores respetar la señalización y prestar atención a las indicaciones del personal de tránsito.

Obras en Alvear y Senador Pérez: circulación a media calzada

En paralelo, desde el jueves 15 de octubre se realizan trabajos de reparación de la bocacalle en la intersección de Alvear y Senador Pérez.

Las tareas se desarrollan sobre calle Alvear, entre Ramírez de Velasco y Senador Pérez, donde la circulación permanece reducida a media calzada.

Se trata de una zona de intenso movimiento vehicular, especialmente para quienes ingresan al centro desde Los Molinos y Ciudad de Nieva. La reducción del espacio disponible para circular puede generar demoras y congestionamientos.

Las obras tienen una duración estimada de diez días, aunque el plazo podría extenderse dependiendo del avance de los trabajos.

Qué pasará con el estacionamiento en el centro

Las modificaciones también alcanzan al sistema de estacionamiento tarifado Vía Parking. Mientras duren las reparaciones, permanecerán fuera de servicio los boxes ubicados sobre calle Senador Pérez, correspondientes a la numeración 2666 a 2670.

De esta manera, quienes tengan previsto circular o estacionar en el centro durante el fin de semana deberán considerar ambas restricciones, respetar las indicaciones y prever posibles demoras en los sectores afectados.