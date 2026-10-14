Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy para este miércoles 14 de octubre

Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy (Imagen de archivo)

La empresa EJESA informó que este miércoles 14 de octubre se realizará una interrupción programada del servicio de energía eléctrica en sectores de San Salvador de Jujuy , debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura de distribución.

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La compañía también comunicó que las tareas previstas para la localidad de San Antonio fueron suspendidas hasta nuevo aviso, por lo que el corte anunciado inicialmente para esa zona no se llevará adelante en la fecha prevista.

De acuerdo con el cronograma difundido por EJESA, la interrupción del suministro eléctrico está prevista para este miércoles 14 de octubre, aproximadamente entre las 7:30 y las 13:30 horas.

La empresa explicó que durante ese período se realizarán tareas de despeje arbóreo para retirar ramas cercanas a las líneas eléctricas , con el objetivo de prevenir fallas en el servicio.

Además, se llevará adelante el cambio de crucetas, estructuras que sostienen los conductores eléctricos y permiten mantener su correcta sujeción y estabilidad.

Suspendieron la interrupción programada en San Antonio

Por otra parte, EJESA informó que quedó suspendida hasta nuevo aviso la intervención que estaba prevista para este miércoles en San Antonio.

Originalmente, los trabajos iban a desarrollarse entre las 8:30 y las 13:30 horas en los siguientes sectores:

Finca Anabel.

Finca Rodríguez.

Zonas aledañas.

Las tareas previstas consistían en el reemplazo de postes por columnas de mayor resistencia y durabilidad, para reforzar el soporte de las líneas eléctricas y mejorar la seguridad de la infraestructura.

Sin embargo, la empresa confirmó la suspensión de esos trabajos y todavía no informó una nueva fecha de ejecución.

Recomendaciones ante una interrupción del servicio eléctrico

Ante los trabajos programados, se recomienda a los usuarios de las zonas afectadas tomar algunas precauciones:

Cargar con anticipación celulares y otros dispositivos necesarios.

Evitar abrir innecesariamente heladeras y freezers durante la interrupción.

Desconectar equipos electrónicos sensibles para prevenir inconvenientes ante posibles variaciones de tensión.

Tener en cuenta el horario previsto si se realizan actividades comerciales o laborales que dependen de la electricidad.

Desde EJESA señalaron que los horarios difundidos son aproximados y corresponden a las tareas de mantenimiento programadas para mejorar la calidad y seguridad del servicio.