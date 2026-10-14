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14 de octubre de 2026 - 09:59
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Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy para este miércoles 14 de octubre

EJESA informó una interrupción programada del servicio eléctrico para este miércoles 14 de octubre. Conocé las zonas y los horarios previstos.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy (Imagen de archivo)

Interrupción programada de energía eléctrica en San Salvador de Jujuy (Imagen de archivo)

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La compañía también comunicó que las tareas previstas para la localidad de San Antonio fueron suspendidas hasta nuevo aviso, por lo que el corte anunciado inicialmente para esa zona no se llevará adelante en la fecha prevista.

Interrupción programada en San Salvador de Jujuy: horario y zonas

De acuerdo con el cronograma difundido por EJESA, la interrupción del suministro eléctrico está prevista para este miércoles 14 de octubre, aproximadamente entre las 7:30 y las 13:30 horas.

Sectores alcanzados son

  • Loteo Perovic.

  • Loteo Aires de Campo.

  • Cementerio Parque El Solar.

  • Zonas aledañas.

La empresa explicó que durante ese período se realizarán tareas de despeje arbóreo para retirar ramas cercanas a las líneas eléctricas, con el objetivo de prevenir fallas en el servicio.

Además, se llevará adelante el cambio de crucetas, estructuras que sostienen los conductores eléctricos y permiten mantener su correcta sujeción y estabilidad.

Suspendieron la interrupción programada en San Antonio

Por otra parte, EJESA informó que quedó suspendida hasta nuevo aviso la intervención que estaba prevista para este miércoles en San Antonio.

Originalmente, los trabajos iban a desarrollarse entre las 8:30 y las 13:30 horas en los siguientes sectores:

  • Finca Anabel.

  • Finca Rodríguez.

  • Zonas aledañas.

Las tareas previstas consistían en el reemplazo de postes por columnas de mayor resistencia y durabilidad, para reforzar el soporte de las líneas eléctricas y mejorar la seguridad de la infraestructura.

Sin embargo, la empresa confirmó la suspensión de esos trabajos y todavía no informó una nueva fecha de ejecución.

Recomendaciones ante una interrupción del servicio eléctrico

Ante los trabajos programados, se recomienda a los usuarios de las zonas afectadas tomar algunas precauciones:

  • Cargar con anticipación celulares y otros dispositivos necesarios.

  • Evitar abrir innecesariamente heladeras y freezers durante la interrupción.

  • Desconectar equipos electrónicos sensibles para prevenir inconvenientes ante posibles variaciones de tensión.

  • Tener en cuenta el horario previsto si se realizan actividades comerciales o laborales que dependen de la electricidad.

Desde EJESA señalaron que los horarios difundidos son aproximados y corresponden a las tareas de mantenimiento programadas para mejorar la calidad y seguridad del servicio.

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