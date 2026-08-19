Una falla en una estación eléctrica provoca cortes de luz en varias zonas de Salta

Una falla registrada en el Transformador 1 de la Estación Transformadora Salta Sur, operada por Transnoa, provocó esta mañana interrupciones y dificultades en el servicio de electricidad en distintos sectores de la ciudad de Salta. Según informó Edesa, el inconveniente repercute en el abastecimiento energético del centro, macrocentro, zona oeste alta y algunos sectores del sur de la capital provincial.
El desperfecto llevó a implementar cambios en la modalidad de distribución eléctrica, mientras Transnoa lleva adelante las evaluaciones correspondientes para identificar qué provocó la falla y completar las labores destinadas a recuperar la capacidad operativa del transformador.
En paralelo, Edesa realiza tareas sobre el tendido eléctrico con el objetivo de atenuar las consecuencias del inconveniente y normalizar progresivamente el suministro en las zonas alcanzadas.
Por ahora, las empresas no establecieron un horario estimado para la restitución completa de la energía. El regreso a la normalidad estará sujeto a los trabajos que deban efectuarse sobre el transformador que permanece fuera de funcionamiento.
Las zonas afectadas por la falla
- Centro.
- Macrocentro.
- Zona oeste alta.
- Parte de la zona sur.
La empresa encargada de la distribución eléctrica solicitó a los vecinos de las zonas alcanzadas por la falla extremar los cuidados y adoptar las medidas de prevención correspondientes mientras continúan las tareas destinadas a restablecer el suministro con normalidad.
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