Una falla en una estación eléctrica provoca cortes de luz en varias zonas de Salta

Por una falla de Transnoa, hay cortes de luz en amplias zonas de Salta.

Una falla registrada en el Transformador 1 de la Estación Transformadora Salta Sur, operada por Transnoa, provocó esta mañana interrupciones y dificultades en el servicio de electricidad en distintos sectores de la ciudad de Salta. Según informó Edesa, el inconveniente repercute en el abastecimiento energético del centro, macrocentro, zona oeste alta y algunos sectores del sur de la capital provincial.

El desperfecto llevó a implementar cambios en la modalidad de distribución eléctrica, mientras Transnoa lleva adelante las evaluaciones correspondientes para identificar qué provocó la falla y completar las labores destinadas a recuperar la capacidad operativa del transformador.

En paralelo, Edesa realiza tareas sobre el tendido eléctrico con el objetivo de atenuar las consecuencias del inconveniente y normalizar progresivamente el suministro en las zonas alcanzadas.

Por ahora, las empresas no establecieron un horario estimado para la restitución completa de la energía. El regreso a la normalidad estará sujeto a los trabajos que deban efectuarse sobre el transformador que permanece fuera de funcionamiento.

Las zonas afectadas por la falla Centro.

Macrocentro.

Zona oeste alta.

Parte de la zona sur. La empresa encargada de la distribución eléctrica solicitó a los vecinos de las zonas alcanzadas por la falla extremar los cuidados y adoptar las medidas de prevención correspondientes mientras continúan las tareas destinadas a restablecer el suministro con normalidad.

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