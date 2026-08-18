Tres localidades de Jujuy tendrán interrupción programada de energía eléctrica

EJESA informó que este martes 18 de agosto realizará mejoras programadas que requieren interrupción del servicio eléctrico en distintos puntos de la provincia de Jujuy . Las tareas se desarrollarán en Fraile Pintado, Arrayanal y San Antonio, con horarios estimados según cada zona.

SMN. El SMN renovó las alertas por viento en Jujuy

Jujuy. Nevó en La Quiaca: las impactantes imágenes de la ciudad cubierta de blanco

La empresa indicó que los trabajos forman parte de las acciones previstas para mejorar la infraestructura eléctrica, reforzar la seguridad de la red y optimizar el funcionamiento de los equipos.

En Fraile Pintado , la interrupción programada será de 8 a 13 horas aproximadamente .

Las zonas alcanzadas serán La Bajada, Coto de Pesca, La Ripiera, Guayacán y sectores aledaños .

Según informaron, en el lugar se realizará el cambio de un poste, la renovación de una estructura fundamental para el soporte de las líneas eléctricas, tareas de despeje arbóreo y reajustes de seccionadores.

Arrayanal: trabajos técnicos en la red

En Arrayanal, las tareas están previstas de 8.30 a 13.30 horas aproximadamente.

La interrupción alcanzará a la zona de Maderera Arrayanal y sectores aledaños.

Los trabajos incluirán controles de protecciones, mediciones eléctricas y verificación de comandos, con el objetivo de evaluar el estado de los equipos y asegurar una operación segura y eficiente del sistema eléctrico.

San Antonio: despeje arbóreo y mantenimiento

En San Antonio, la interrupción programada será de 9 a 14 horas aproximadamente.

Las zonas afectadas serán km 14, Lagunas del Ceibal, Loma Hermosa, Loma Atravesada y sectores aledaños.

En este caso, EJESA realizará tareas de despeje arbóreo, retirando ramas y vegetación cercana a las líneas eléctricas para evitar contactos que puedan generar fallas y afectar el normal funcionamiento de la red.

Lo más importante