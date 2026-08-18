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18 de agosto de 2026 - 07:07
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Tres localidades de Jujuy tendrán interrupción programada de energía eléctrica

EJESA informó tareas programadas de energía eléctrica para este martes 18 de agosto en en tres localidades de Jujuy con cambio de poste y controles técnicos

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)

Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)

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La empresa indicó que los trabajos forman parte de las acciones previstas para mejorar la infraestructura eléctrica, reforzar la seguridad de la red y optimizar el funcionamiento de los equipos.

Fraile Pintado: zonas y horario de la interrupción programada

En Fraile Pintado, la interrupción programada será de 8 a 13 horas aproximadamente.

Las zonas alcanzadas serán La Bajada, Coto de Pesca, La Ripiera, Guayacán y sectores aledaños.

Según informaron, en el lugar se realizará el cambio de un poste, la renovación de una estructura fundamental para el soporte de las líneas eléctricas, tareas de despeje arbóreo y reajustes de seccionadores.

Arrayanal: trabajos técnicos en la red

En Arrayanal, las tareas están previstas de 8.30 a 13.30 horas aproximadamente.

La interrupción alcanzará a la zona de Maderera Arrayanal y sectores aledaños.

Los trabajos incluirán controles de protecciones, mediciones eléctricas y verificación de comandos, con el objetivo de evaluar el estado de los equipos y asegurar una operación segura y eficiente del sistema eléctrico.

San Antonio: despeje arbóreo y mantenimiento

En San Antonio, la interrupción programada será de 9 a 14 horas aproximadamente.

Las zonas afectadas serán km 14, Lagunas del Ceibal, Loma Hermosa, Loma Atravesada y sectores aledaños.

En este caso, EJESA realizará tareas de despeje arbóreo, retirando ramas y vegetación cercana a las líneas eléctricas para evitar contactos que puedan generar fallas y afectar el normal funcionamiento de la red.

Lo más importante

  • La interrupción programada será este martes 18 de agosto.
  • Las zonas alcanzadas serán Fraile Pintado, Arrayanal y San Antonio.
  • En Fraile Pintado será de 8 a 13 horas aproximadamente.
  • En Arrayanal será de 8.30 a 13.30 horas aproximadamente.
  • En San Antonio será de 9 a 14 horas aproximadamente.

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