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2 de octubre de 2026 - 12:22
Política.

Jujuy busca atraer inversiones en París: Sadir se reunió con empresas internacionales

El gobernador de Jujuy participó de la Argentina Week y presentó las oportunidades de la provincia en minería, litio, turismo y agroindustria.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Carlos Sadir en París
Carlos Sadir en París (2)
Carlos Sadir en París (1)

Carlos Sadir se reunió con empresas internacionales interesadas en Jujuy, en el marco de su participación en la Argentina Week en París. Según informó el Gobierno provincial, los encuentros apuntan a atraer inversiones y generar oportunidades de empleo y desarrollo.

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La agenda reúne a gobernadores, al presidente de la Nación y a funcionarios nacionales para presentar las posibilidades de inversión del país. En ese espacio, Sadir puso el foco en la minería, el litio, el turismo y la agroindustria como sectores con potencial para la provincia.

El mandatario destacó que el encuentro permite dar a conocer los recursos y las actividades productivas de Jujuy ante empresas internacionales. “Estamos junto a gobernadores, al presidente y funcionarios nacionales, participando de la Argentina Week en París”, expresó. En ese marco, señaló que la provincia tiene oportunidades para ofrecer en los cuatro sectores mencionados.

Sadir también indicó que las conversaciones con las compañías continúan. “Ya tuvimos reuniones y seguimos conversando con empresas internacionales interesadas en nuestra provincia”, sostuvo.

El gobernador vinculó esta agenda con la búsqueda de nuevas inversiones que contribuyan a la actividad económica local. “La idea es seguir en este camino y encontrar nuevas oportunidades que permitan generar trabajo y desarrollo para todos los jujeños”, afirmó.

La información oficial no detalló qué empresas participaron de las reuniones ni anunció acuerdos o montos de inversión. Hasta el momento, se comunicaron encuentros y conversaciones con compañías interesadas en la provincia.

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