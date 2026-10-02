Varios niños y adolescentes esperan ser adoptados en Jujuy: cómo postularse

El Registro de Postulantes para Adopción de Jujuy mantiene abiertas diferentes convocatorias destinadas a personas, parejas o familias que estén en condiciones de adoptar a niños y adolescentes que actualmente residen en instituciones estatales. Entre las búsquedas publicadas hay casos individuales y también grupos de hermanos que necesitan continuar juntos.

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Las convocatorias corresponden a procesos judiciales de adopción y detallan las características y necesidades particulares de cada niño o adolescente, además de las condiciones que deberán reunir quienes estén interesados en iniciar el proceso.

Una de las convocatorias fue reiterada recientemente y corresponde a un niño de 9 años .

El niño se encuentra actualmente en una institución estatal y, según la información difundida por el Registro, es activo, inquieto y curioso. Disfruta de actividades vinculadas con el baile, el canto y aquellas que estimulan su creatividad e imaginación, como la realización de maquetas.

Actualmente se encuentra reforzando la lectoescritura, con apoyo y acompañamiento dentro del aula y un tratamiento integral interdisciplinario. Para esta convocatoria se priorizan personas o familias que puedan ofrecerle presencia estable y acompañarlo en sus necesidades afectivas, sociales y cognitivas. También se requiere disponibilidad para sostener su tratamiento y las actividades que favorezcan su desarrollo.

Adopción en Jujuy.

Convocatoria para un adolescente de 15 años

Otra de las búsquedas está destinada a un adolescente de 15 años, quien también reside en una institución estatal.

El adolescente puede comunicarse, tiene diagnóstico de Síndrome de Duchenne, posee Certificado Único de Discapacidad (CUD), utiliza silla de ruedas y necesita asistencia permanente.

Por estas características, la convocatoria está dirigida a personas, parejas o familias que cuenten con las condiciones afectivas, organizativas y económicas necesarias para acompañarlo. También deberá mantenerse el trabajo con un equipo interdisciplinario especializado.

Dos hermanos de 11 y 5 años esperan una familia

Entre las convocatorias publicadas también se encuentra la búsqueda de una familia para dos hermanos de 11 y 5 años, quienes actualmente viven en una institución estatal.

La niña de 5 años se encuentra escolarizada de acuerdo con su edad, mientras que el niño de 11 años asiste a la escuela con adaptación curricular y concurre además a una institución de Educación Especial tres veces por semana, en contraturno.

En este caso se buscan personas o familias con disponibilidad de tiempo y condiciones que permitan atender las necesidades de ambos. Además, uno de los puntos establecidos en la convocatoria es que quienes se postulen estén dispuestos a mantener el vínculo de los niños con sus otras hermanas.

Buscan familias jujeñas para adoptar.

Cómo postularse para adoptar en Jujuy

Las personas interesadas en alguna de las convocatorias pueden comunicarse directamente con el Registro de Postulantes para Adopción de la Provincia de Jujuy.

Las oficinas están ubicadas en avenida Santibáñez 1108, esquina Benito Bárcena, en San Salvador de Jujuy. También se encuentra disponible el teléfono 0388-4245300, internos 833 y 882, y el correo electrónico [email protected].

Cada convocatoria establece condiciones particulares de acuerdo con la situación y las necesidades de los niños y adolescentes, por lo que las personas interesadas deberán consultar específicamente por el proceso correspondiente.