Allanaron una casa en Monterrico y secuestraron marihuana, cocaína y elementos de fraccionamiento

Un operativo contra el narcomenudeo realizado en Monterrico terminó con un hombre detenido y el secuestro de marihuana, cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento de drogas .

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El procedimiento se concretó el 25 de septiembre en un domicilio del barrio San Antonio, a partir de una orden judicial solicitada por la Fiscalía con competencia en Narcomenudeo N.º 4 de Perico y El Carmen , a cargo del fiscal Luis Marcelo De Aparici .

La medida fue ejecutada por efectivos de la Brigada de Narcotráfico de Monterrico , con colaboración del CEOP .

Durante la requisa del inmueble, los investigadores secuestraron 26,5 gramos de marihuana distribuidos en distintos envoltorios y otros 4,4 gramos de una sustancia que arrojó resultado positivo para cocaína y/o pasta base .

Además, dentro de la vivienda encontraron dinero en efectivo, teléfonos celulares, cámaras, recortes de polietileno y dos balanzas, entre otros elementos que fueron incorporados a la causa.

Los investigadores buscan establecer si estos objetos eran utilizados para el fraccionamiento y posterior comercialización de estupefacientes.

Un hombre fue detenido

Durante el operativo fue detenido un hombre identificado con las iniciales R.C.V., quien quedó vinculado a una investigación por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

El caso tuvo un nuevo avance durante la audiencia imputativa realizada ante el juez Pablo Pullen Llermanos.

En esa instancia, la Fiscalía solicitó que el acusado permaneciera privado de su libertad mientras avanzan las medidas investigativas. El pedido fue aceptado y la Justicia ordenó 60 días de prisión preventiva.

La investigación continuará para determinar el alcance de la presunta actividad de comercialización de drogas y establecer si existen otras personas involucradas.

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que este tipo de procedimientos forman parte de las acciones destinadas a detectar y desarticular posibles puntos de comercialización de estupefacientes en distintos sectores de la provincia.