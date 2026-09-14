Encontraron más de 500 plantas de marihuana en una finca de Tucumán

Hallan en Tucumán una finca con más de 500 plantas de marihuana.

Un operativo de allanamiento llevado a cabo en el barrio San Bernardo, a la altura de la ruta nacional 157 y dentro de la ciudad de Simoca, permitió encontrar alrededor de 500 plantas de marihuana. El hallazgo se produjo como parte de una pesquisa vinculada a una posible violación de la Ley de Estupefacientes.

La medida fue desplegada el viernes por agentes de la Dirección de Drogas Peligrosas Oeste, que realizaron el procedimiento en conjunto con integrantes de la Comisaría de Simoca y efectivos pertenecientes a la Unidad Regional Sur.

El operativo se realizó tras un aviso a la Comisaría de Simoca El operativo se llevó adelante por disposición de la Justicia Federal, en el marco de una causa que se había iniciado luego de una intervención policial realizada con anterioridad.

De acuerdo con lo señalado por el comisario mayor Rufino Medina, subdirector de la Dirección General de Drogas Peligrosas, las pesquisas se pusieron en marcha después de que agentes de la Comisaría de Simoca recibieran un aviso sobre la supuesta existencia de plantas de marihuana en un terreno situado a la vera de la ruta.

Con esa información como punto de partida, se notificó al Juzgado Federal N° 3, bajo la órbita del doctor Díaz Vélez, y se avanzó con el pedido de las órdenes judiciales necesarias para continuar con la investigación. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noticias del Interior (@noticiasdelinterior) Documentación Al concretarse el procedimiento, los efectivos accedieron al terreno y detectaron cerca de 500 plantas de cannabis. No obstante, quienes estaban a cargo del predio manifestaron que disponían de documentación que, de acuerdo con su versión, acreditaría la tenencia legal de los ejemplares. Frente a este escenario, las autoridades judiciales resolvieron mantener una custodia policial permanente en el predio mientras se lleva adelante el análisis de los papeles aportados y se establece si esa documentación permite comprobar el origen y la posesión legal de las plantas halladas.

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