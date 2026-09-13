Narcotráfico en el NOA: En dos días secuestraron más de 100 kilos de cocaína en rutas de Jujuy y Salta

Desde Gendarmería Nacional dieron a conocer diferentes operativos contra el narcotráfico en rutas de las provincias de Jujuy y Salta contra el narcotráfico donde se secuestró gran cantidad de cocaína y marihuana. En los mismos se secuestráron más de 100 kilos de cocaína .

Justicia. Aplicaron por primera vez en Jujuy la ley para recuperar inmuebles vinculados al narcotráfico

El primer operativo se realizó en la intersección de la Rutas Nacionales Nº 9 y Nº 34 donde personal de la Sección de Seguridad Vial “Cabeza de Buey”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta” de Gendarmería Nacional, secuestró 47 paquetes rectangulares con la droga dentro de cuatro mochilas . Dos hombres y una mujer, todos argentinos y mayores de edad, fueron detenidos.

La droga estaba envuelta con nylon de color amarillo. Personal de Criminalística y Estudios Forenses efectuó las pruebas de orientación Narcotest, arrojando positivo para cocaína con un peso de 49 kilos 551 gramos.

Así también el último jueves en Jujuy se realizaron dos operativos con resultado positivo. El primer procedimiento tuvo lugar en el Paraje La Chaqueta, en donde los uniformados detectaron un doble fondo dentro de un vehículo cargado con 66 paquetes de cocaína .

El mismo se registró sobre el kilómetro 1.169 de la Ruta Nacional Nº 34 donde los integrantes de la Sección "Núcleo", dependientes del Escuadrón 60 “San Pedro”, detuvieron la marcha de un automóvil que iba ocupado por un hombre y una mujer.

La prueba de Narcotest arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 66 kilos 13 gramos. Siguiendo con la requisa, los gendarmes constataron que los ocupantes poseían 400 dólares estadounidenses, 1.277.800 de pesos argentinos.

117 kilos de marihuana

En un segundo procedimiento, personal dependiente de la Sección “Chalicán” del mismo Escuadrón dio cumplimiento a una orden extendida por el Juzgado Federal de Garantías Nº 1 de Jujuy para concretar la apertura de cinco encomiendas que habían sido incautadas en un transporte perteneciente al servicio de paquetería sobre el kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional Nº 34.

En presencia de testigos, los gendarmes abrieron las encomiendas y hallaron 111 paquetes amorfos con un peso total de 117 kilos 402 gramos de "Cannabis Sativa”.

Por orientación de la Fiscalía Federal de Jujuy, el personal de la Fuerza procedió a la incautación del estupefaciente.