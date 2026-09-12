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12 de septiembre de 2026 - 12:22
Frío en el NOA.

Nieve en Tafí del Valle: así está Tucumán este sábado

La nieve volvió a Tucumán y Tafí del Valle se tiñó de blanco este sábado, en medio de un marcado descenso térmico. El frío seguirá durante el fin de semana.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Nieve en Tafí del Valle - Tucumán (Foto: La Gaceta)

Nieve en Tafí del Valle - Tucumán (Foto: La Gaceta)

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Las precipitaciones comenzaron durante la jornada y encontraron las condiciones necesarias para convertirse en nieve en distintos sectores de altura. El escenario no tomó por sorpresa: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado para este sábado probabilidad de lluvias y nevadas en Tucumán, acompañadas por aire frío y viento del sector sur.

En Tafí del Valle, este mediodía la temperatura rondaba los 3 °C, con precipitaciones y un panorama todavía frío para el resto de la jornada. La máxima prevista se mantiene cerca de los 5 °C, mientras que durante las horas más frías los registros pueden ubicarse bajo cero.

Un sábado de nieve y temperaturas bajo cero

Desde el viernes, los pronósticos marcaban que el momento con mejores condiciones para la nieve se concentraría entre la mañana de este sábado y las primeras horas del domingo. Para este sábado se esperaba una temperatura cercana a 0 °C durante la mañana, una máxima de apenas 6 °C y probabilidades de precipitaciones en forma de lluvia y nieve de entre 40% y 70%. También se anticipaban vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

El ingreso de aire frío volvió a generar un escenario plenamente invernal en una zona que hace apenas una semana ya había registrado nieve. El domingo 6, sectores de Tafí del Valle y El Infiernillo amanecieron cubiertos de blanco debido a otro pulso de aire polar.

La repetición del fenómeno en tan pocos días convierte a septiembre en un mes particular para los valles tucumanos, donde todavía persisten temperaturas muy bajas pese a la cercanía de la primavera.

¿Cómo seguirá el tiempo en Tafí del Valle?

El frío continuará durante el domingo. Los pronósticos anticipan otra mañana con temperaturas cercanas a 0 °C y posibilidad de nuevas precipitaciones en forma de lluvia o nieve, principalmente durante la primera parte del día.

A partir del lunes se espera una recuperación progresiva de la temperatura y condiciones más estables. Para quienes tengan previsto viajar hacia Tafí del Valle o recorrer sectores de montaña, se recomienda hacerlo con precaución. La combinación de bajas temperaturas, humedad, nieve y hielo puede afectar la visibilidad y las condiciones de las rutas, especialmente durante las primeras horas del día.

Mientras tanto, este sábado Tafí del Valle vuelve a mostrar su cara más invernal: cerros, caminos y paisajes alcanzados por la nieve en pleno septiembre.

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