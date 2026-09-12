Nieve en Tafí del Valle: así está Tucumán este sábado

La nieve volvió a Tafí del Valle este sábado 12 de septiembre y dejó nuevas postales invernales en los Valles Calchaquíes , a pocos días de la llegada de la primavera. El fenómeno se produce en medio de un fuerte descenso de temperatura que afecta a Tucumán y otras provincias del norte argentino.

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Las precipitaciones comenzaron durante la jornada y encontraron las condiciones necesarias para convertirse en nieve en distintos sectores de altura. El escenario no tomó por sorpresa: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado para este sábado probabilidad de lluvias y nevadas en Tucumán , acompañadas por aire frío y viento del sector sur.

En Tafí del Valle, este mediodía la temperatura rondaba los 3 °C , con precipitaciones y un panorama todavía frío para el resto de la jornada. La máxima prevista se mantiene cerca de los 5 °C, mientras que durante las horas más frías los registros pueden ubicarse bajo cero.

Desde el viernes, los pronósticos marcaban que el momento con mejores condiciones para la nieve se concentraría entre la mañana de este sábado y las primeras horas del domingo . Para este sábado se esperaba una temperatura cercana a 0 °C durante la mañana , una máxima de apenas 6 °C y probabilidades de precipitaciones en forma de lluvia y nieve de entre 40% y 70% . También se anticipaban vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

El ingreso de aire frío volvió a generar un escenario plenamente invernal en una zona que hace apenas una semana ya había registrado nieve. El domingo 6, sectores de Tafí del Valle y El Infiernillo amanecieron cubiertos de blanco debido a otro pulso de aire polar.

La repetición del fenómeno en tan pocos días convierte a septiembre en un mes particular para los valles tucumanos, donde todavía persisten temperaturas muy bajas pese a la cercanía de la primavera.

¿Cómo seguirá el tiempo en Tafí del Valle?

El frío continuará durante el domingo. Los pronósticos anticipan otra mañana con temperaturas cercanas a 0 °C y posibilidad de nuevas precipitaciones en forma de lluvia o nieve, principalmente durante la primera parte del día.

A partir del lunes se espera una recuperación progresiva de la temperatura y condiciones más estables. Para quienes tengan previsto viajar hacia Tafí del Valle o recorrer sectores de montaña, se recomienda hacerlo con precaución. La combinación de bajas temperaturas, humedad, nieve y hielo puede afectar la visibilidad y las condiciones de las rutas, especialmente durante las primeras horas del día.

Mientras tanto, este sábado Tafí del Valle vuelve a mostrar su cara más invernal: cerros, caminos y paisajes alcanzados por la nieve en pleno septiembre.