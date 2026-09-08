River Plate tendrá 5.000 entradas para visitar a Atlético Tucumán: precios y cómo comprar

River Plate contará con público visitante para enfrentar a Atlético Tucumán el sábado 12 , desde las 17.30, en el estadio Monumental José Fierro. El club tucumano confirmó que habrá 5.000 entradas populares disponibles para los hinchas del Millonario.

Atlético Tucumán confirmó los valores de las localidades destinadas al público visitante. “Las populares costarán $110.000 y las plateas $160.000” , informó la institución. River dispondrá de 5.000 entradas generales a $110.000, mientras que también se habilitarán 250 plateas visitantes, cuyo precio será de $160.000.

Las populares del Millonario estarán ubicadas en la tribuna Reartez , sobre calle Bolivia. Por su parte, las plateas visitantes estarán en el codo de 25 de Mayo y Bolivia. Además, habrá 5.000 plateas neutrales distribuidas en diferentes sectores del Monumental José Fierro, también con un valor de $160.000 .

La venta para los hinchas visitantes no tendrá modalidad online. “La venta de entradas para los hinchas de River en Tucumán será solo presencial y se realizará de acuerdo al siguiente cronograma”, comunicó Atlético Tucumán. El expendio se realizará en la sede de la Liga Tucumana de Fútbol, ubicada en avenida Sarmiento 365.

River Plate tendrá 5.000 entradas para visitar a Atlético Tucumán (Archivo)

Los horarios serán:

Jueves 10: de 8 a 18.

Viernes 11: de 8 a 14.

Durante esas dos jornadas se venderán localidades para ambas parcialidades. En caso de quedar un remanente de entradas para los hinchas de River, se habilitará una nueva venta el sábado 12, desde las 13 y hasta el inicio del partido. Ese día, las entradas podrán adquirirse en la esquina de Pasaje Atlético y Perú.

Entradas para los hinchas de Atlético Tucumán

Las populares locales estarán reservadas exclusivamente para los socios de Atlético Tucumán que tengan la cuota al día. Los sectores habilitados serán las tribunas Caro y Laprida y no habrá venta de populares para quienes no sean socios.

En el caso de las plateas, los socios deberán pagar $80.000, mientras que los no socios abonarán $160.000.Los menores de entre 3 y 13 años que ingresen a una platea también deberán abonar $80.000.

Cómo será el operativo

El partido contará con un importante despliegue de seguridad debido a la presencia de ambas parcialidades. En principio, está previsto que unos 420 efectivos sean destinados a la zona del estadio, mientras que alrededor de otros 200 policías estarán abocados al traslado y la custodia de los hinchas de River que lleguen a Tucumán.

Las autoridades analizan repetir un esquema similar al implementado durante el año pasado. Los primeros controles y requisas a los visitantes podrían realizarse en La Ramada. Desde allí, los hinchas serían trasladados bajo custodia policial hasta la zona de 25 de Mayo y Chile.

También se trabajará sobre los accesos, vallados y circulación en los alrededores del Monumental José Fierro para evitar cruces entre ambas parcialidades. Atlético Tucumán y River se enfrentarán el sábado 12 a las 17.30, en uno de los partidos que promete mayor convocatoria del Torneo Clausura 2026.