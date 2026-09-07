El pueblo de Tucumán que parece un pueblo de Suiza y sorprende con sus paisajes

El pueblo que parece salido de un cuento de hadas en una de las provincias del norte argentino.

En el Noroeste Argentino , entre escenarios naturales muy diversos que atraen a viajeros durante todo el año, Villa Nougués aparece como una propuesta poco convencional . Su particular entorno y su carácter distintivo la convierten en un pueblo singular capaz de sorprender a quienes buscan unas escapadas diferentes.

País. El pueblo de Córdoba donde el arte rupestre se mezcla con cerros, historia y naturaleza

País. El pueblo que sorprende con salares, aventuras y un cielo único para mirar las estrellas

En las sierras de Tucumán se encuentra esta pintoresca localidad , reconocida con el apodo de “la Suiza tucumana" debido a sus construcciones de inspiración europea y al paisaje que la rodea.

La abundante vegetación se combina con amplias panorámicas hacia la llanura, dando lugar a un escenario de gran belleza que fácilmente podría confundirse con el de un cuento de hadas .

La historia de la localidad comenzó hacia finales del siglo XIX , a partir de la iniciativa del ingeniero azucarero Luis Nougués , quien proyectó en medio de las montañas un espacio destinado al descanso estival , inspirado en las tradicionales villas de los Alpes suizos .

Con el paso del tiempo, esta impronta se mantuvo como uno de los rasgos distintivos del lugar. Su paisaje está caracterizado por edificaciones de estilo alpino, cuya apariencia europea genera un particular contraste con la vegetación subtropical que domina el entorno natural tucumano.

Dónde queda Villa Nougués

Villa Nougués está emplazada en las Sierras de San Javier, a una distancia aproximada de 32 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Para llegar desde la capital provincial, se debe tomar la Ruta Provincial 338 en dirección sur.

A medida que la ruta gana altura, el recorrido atraviesa un paisaje serrano que permite disfrutar de amplias vistas desde los primeros kilómetros y muestra un cambio progresivo entre la ciudad y la naturaleza. La altitud, sumada a las características de su microclima, crea condiciones propicias para una flora variada, donde pueden encontrarse especies como pinos, hortensias, palmeras y agapantos.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Villa Nougués?

El atractivo de Villa Nougués está estrechamente ligado al contacto con la naturaleza y a las propuestas para disfrutar del aire libre. Entre las alternativas se encuentran las caminatas, los circuitos en bicicleta y las cabalgatas, actividades que permiten internarse por caminos serranos, recorrer la vegetación de la zona y llegar a diferentes miradores.

Uno de los puntos más destacados de la experiencia son las panorámicas de la ciudad y del valle tucumano, que pueden apreciarse desde las zonas elevadas y constituyen uno de los paisajes que más atraen a los visitantes.

El recorrido por Villa Nougués también permite conocer su casco histórico, donde todavía se conservan edificaciones de marcada inspiración europea. Una pequeña iglesia, antiguas residencias y senderos rodeados de árboles conforman un escenario singular, capaz de evocar rincones de Europa central pese a encontrarse en el corazón de las sierras tucumanas.

El particular encuentro entre el patrimonio arquitectónico y el entorno natural constituye, precisamente, uno de los rasgos que hacen de este lugar un destino diferente y fácilmente reconocible.

Cómo llegar a Villa Nougués

Desde San Miguel de Tucumán, el trayecto habitual hacia Villa Nougués comienza tomando la avenida Aconquija en dirección a Yerba Buena. Al llegar a la rotonda de El Corte, se debe continuar por la Ruta Provincial 338, atravesar San Javier y proseguir hacia el sur durante aproximadamente otros 10 kilómetros.

También existe un recorrido alternativo: desde Yerba Buena se puede avanzar por la avenida Solano Vera hasta conectar con la misma ruta provincial y, desde allí, continuar el ascenso hacia la localidad serrana.

El pueblo que parece salido de un cuento de hadas en una de las provincias del norte argentino.

Para quienes parten desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el recorrido por carretera hasta Tucumán alcanza aproximadamente los 1.300 kilómetros, siguiendo principalmente la Ruta Nacional 9. Una vez en la provincia, todavía resta completar el tramo final por las rutas de montaña hasta llegar a Villa Nougués.

Se trata de un viaje extenso, con una duración estimada de 16 horas, por lo que también pueden considerarse opciones más prácticas, como tomar un micro de larga distancia desde Retiro o viajar en avión hasta San Miguel de Tucumán y continuar desde allí el recorrido terrestre.