El pueblo de Córdoba donde el arte rupestre se mezcla con cerros, historia y naturaleza.

Recorrer Argentina permite descubrir mucho más que paisajes atractivos . Entre sus distintos destinos, existe este pueblo donde la naturaleza se combina con vestigios de antiguas culturas , dejando la historia de sus primeros habitantes plasmada directamente sobre las formaciones rocosas. Agenda este destino para tus próximas escapadas .

País. El pueblo de Santa Fe que quedó detenido en el tiempo y aún conserva huellas de su pasado

En el norte de la provincia de Córdoba se encuentra la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado , un espacio que reúne vestigios de más de 1.500 años de antigüedad . Allí todavía pueden apreciarse evidencias materiales de los pueblos originarios que ocuparon este territorio y dejaron parte de su legado en las rocas de la zona.

Lejos de tratarse de una localidad convencional, este rincón de Córdoba constituye un territorio bajo protección en el que el patrimonio arqueológico se integra con el entorno natural . Las características rocas de arenisca de tonalidades rojizas son uno de los principales rasgos del paisaje y, al mismo tiempo, conservan antiguas representaciones de origen precolombino.

Estas manifestaciones plasmadas sobre la piedra permiten conocer distintos aspectos de las sociedades que habitaron la región, desde actividades de la vida diaria hasta enfrentamientos y cambios en su organización social.

El paisaje de las sierras aporta otro de los grandes atractivos de la zona. Los arroyos que recorren el territorio y la presencia de especies vegetales propias de la región conforman un escenario natural que distingue al lugar. Esta convivencia entre riqueza histórica y entorno natural hace que la visita resulte especialmente atractiva para quienes desean disfrutar de un momento de tranquilidad sin dejar de acercarse a la historia y al legado de quienes habitaron el área en el pasado.

Dónde queda la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado

En el norte de Córdoba se localiza la reserva, a una distancia aproximada de 160 kilómetros de la capital provincial. El área protegida se extiende por un punto en el que se encuentran los departamentos Río Seco, Sobremonte y Tulumba, dentro de un paisaje serrano reconocido por la presencia de elevaciones y formaciones rocosas de característico color rojizo.

El área protegida abarca unas 3.000 hectáreas y constituye un importante espacio para la conservación del patrimonio anterior a la conquista española. Su particular emplazamiento, rodeado por formaciones serranas, contribuyó a resguardar durante siglos distintas evidencias de las culturas precolombinas. Gracias a estas condiciones, numerosos vestigios de ese pasado han llegado hasta la actualidad en un estado de conservación notable.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado?

Entre las experiencias más destacadas que ofrece el lugar se encuentra la visita a los aleros rocosos que conservan un amplio conjunto de arte rupestre. En sus superficies se han identificado alrededor de 5.000 representaciones atribuidas a los pueblos comechingones y sanavirones.

Los dibujos permiten reconstruir distintos aspectos del pasado de estas comunidades: aparecen imágenes vinculadas con sus actividades cotidianas, escenas de confrontaciones y manifestaciones relacionadas con la llegada de los conquistadores. Por la magnitud y el valor histórico de este conjunto, la reserva ocupa un lugar destacado dentro de los sitios arqueológicos de mayor importancia de Argentina.

La visita a este rincón cordobés no se limita a sus atractivos arqueológicos, ya que también permite acercarse a una figura fundamental de la música popular argentina: Atahualpa Yupanqui. El reconocido cantautor residió en este lugar, donde todavía se conserva su antigua vivienda, llamada “Agua Escondida” y convertida actualmente en museo.

El espacio reúne distintas pertenencias del artista y permite conocer el sendero “El Silencio”, un recorrido ligado al paisaje que tuvo un papel importante como fuente de inspiración para su producción artística.

El entorno también ofrece alternativas para quienes prefieren las actividades al aire libre. Los visitantes pueden realizar recorridos a pie por las sierras, rodeados de especies propias de la región, entre ellas matos y quebrachos. Además, el río Los Tártagos cruza el territorio y aporta sectores de sombra y frescura que complementan la experiencia de naturaleza y descanso.

Cómo llegar a la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado

Quienes parten desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y eligen trasladarse en auto deben contemplar un recorrido de alrededor de 860 kilómetros para llegar a la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado.

La alternativa más sencilla consiste en tomar la Ruta Nacional 9 en dirección a la ciudad de Córdoba y, desde allí, continuar hacia el sector norte por la denominada Ruta Nacional 9 Norte hasta alcanzar Santa Elena. A partir de ese punto, el recorrido sigue por la Ruta Provincial 21, que permite completar los últimos 12 kilómetros, todos ellos pavimentados, antes de arribar al acceso de la reserva.

En condiciones habituales, el desplazamiento puede demandar entre 9 y 10 horas, aunque la duración final está sujeta al estado del tránsito y a las detenciones que se realicen durante el trayecto.

Para quienes prefieren viajar en micro, hay servicios de distintas compañías que parten desde Buenos Aires con destino a la ciudad de Córdoba. Dependiendo de la empresa y de las características del servicio elegido, el trayecto suele extenderse entre 9 y 11 horas.

Una vez en la terminal de Córdoba, el viaje puede continuar mediante transporte público hacia el norte de la provincia. Otra posibilidad es llegar primero hasta Santa Elena y, desde allí, completar el último tramo mediante un taxi o remise. Esta combinación de transportes requiere considerar aproximadamente tres horas más de traslado antes de arribar a la reserva.

Para reducir el tiempo de viaje, una alternativa es trasladarse en avión desde el Aeroparque Jorge Newbery o desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hasta Córdoba, con llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella. El tramo aéreo tiene una duración aproximada de una hora y 20 minutos.

Una vez en la capital cordobesa, todavía resta completar el trayecto por tierra hasta Cerro Colorado. El desplazamiento por carretera lleva cerca de dos horas y media y se realiza principalmente por la Ruta Nacional 9 Norte y la Ruta Provincial 21. El camino cuenta con señalización y presenta condiciones que permiten circular con vehículos de distintos tipos.