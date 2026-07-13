Escapadas por el Norte: así es la costanera de Formosa con paisajes, cultura y sabores propios

Es uno de los espacios turísticos más importantes de la ciudad de Formosa, capital de la provincia ubicada en el norte.

La Avenida Costanera Vuelta Fermosa se destaca como uno de los espacios turísticos más importantes de la ciudad de Formosa , capital de la provincia ubicada en el norte argentino . Para aquellos que buscan recorrer y conocer este destino, una alternativa ideal es hacerlo a través de su zona costera , donde se combinan naturaleza y espacios recreativos.

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El entorno ofrece una postal compuesta por una gran variedad de atractivos, entre ellos una frondosa arboleda junto al río, vistas hacia islas y barrancas, sectores con muelles y puntos panorámicos, áreas de juegos y una fuente que durante la noche sorprende con un espectáculo de aguas iluminadas y en movimiento.

La obra fue habilitada oficialmente el 23 de mayo de 2003 y se extiende a lo largo de la ribera del río Paraguay dentro del ejido urbano de Formosa . Se trata de la única avenida de la ciudad que mantiene un contacto directo con la zona costera.

Con el paso del tiempo, se consolidó como uno de los lugares más visitados de la capital provincial gracias a su infraestructura moderna , sus amplios sectores destinados al descanso y la recreación, la diversidad de vegetación, además de la presencia de restaurantes, bares y espacios de juegos para niños.

La avenida no cuenta con un inicio establecido de manera oficial, ya que se desarrolla a ambos márgenes de la Avenida 25 de Mayo, tanto hacia el sector este como hacia el oeste. Sin embargo, como referencia para ubicarla, suele considerarse como acceso principal el tramo que comienza desde la calle H. Irigoyen.

Este espacio recreativo ofrece distintos atractivos para los visitantes, entre ellos una fuente de aguas danzantes, sectores de juegos infantiles, esculturas hiperrealistas con motivos religiosos y representaciones de aves, baños públicos, un mirador panorámico y diversos restaurantes cercanos donde se pueden probar platos y productos característicos de la región.

La costanera no es únicamente un lugar elegido para reunirse y disfrutar de unos mates o tererés junto a familiares y amigos, sino que también funciona como un espacio ideal para realizar actividades físicas. A lo largo de este recorrido se ubican además el puerto local y la vieja estación ferroviaria, actualmente transformada en el Paseo Ferroviario.

Los bares y restaurantes distribuidos por la ciudad invitan a conocer los sabores tradicionales de la cocina regional, mientras que la oferta cultural de Formosa incluye museos, salas teatrales, recitales y muestras artísticas para distintos públicos.

Dónde queda la costanera de Formosa

La Avenida Costanera Vuelta Fermosa está ubicada sobre la ribera del río Paraguay, en la ciudad de Formosa, capital de la provincia del mismo nombre, situada en la región del Litoral argentino. Se trata del único corredor vial de la ciudad que tiene conexión directa con el frente costero del río. El recorrido turístico se extiende aproximadamente por 7 kilómetros siguiendo la línea de la costa paraguaya.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en la costanera de Formosa?

Las propuestas que ofrece este reconocido espacio de la ciudad de Formosa combinan distintos atractivos vinculados con el entorno natural, el entretenimiento, los sabores regionales y las expresiones culturales:

Realizar caminatas o salir a correr por el extenso recorrido de 7 kilómetros que conforma la costanera .

o por el extenso recorrido de que conforma la . Transitar la ciclovía ubicada junto al río Paraguay , pensada para disfrutar paseos en bicicleta con vista al paisaje ribereño.

ubicada junto al , pensada para disfrutar paseos en bicicleta con vista al paisaje ribereño. Presenciar, especialmente durante la noche , el espectáculo de la fuente de aguas danzantes con sus movimientos y efectos visuales.

, el espectáculo de la con sus movimientos y efectos visuales. Compartir un momento en familia y llevar a los más chicos a los espacios recreativos con juegos infantiles ubicados en las distintas plazas del paseo.

y llevar a los más chicos a los espacios recreativos con ubicados en las distintas plazas del paseo. Observar las esculturas hiperrealistas que forman parte del entorno, con representaciones vinculadas a motivos religiosos y distintas especies de aves.

Ascender al mirador del paseo para disfrutar de una vista amplia y privilegiada del río Paraguay y del paisaje que lo rodea.

para disfrutar de una y privilegiada del y del paisaje que lo rodea. Acercarse a los distintos bares de la ciudad , donde se pueden descubrir opciones gastronómicas con sabores propios de la región .

, donde se pueden descubrir con de la . Recorrer el sector del puerto local , ubicado a pocos metros de la costanera y parte del paisaje ribereño formoseño.

, ubicado a pocos metros de la costanera y parte del Explorar el Paseo Ferroviario , un espacio histórico instalado en la antigua estación de trenes de la ciudad.

, un espacio histórico instalado en la antigua estación de trenes de la ciudad. Visitar los museos y espacios teatrales de Formosa para conocer su patrimonio histórico, artístico y cultural.

Cómo llegar a la costanera de Formosa

Para visitar la costanera formoseña, los viajeros pueden arribar a la provincia mediante transporte aéreo, utilizando el Aeropuerto Internacional de Formosa, o elegir una alternativa terrestre, ya sea a través de servicios de micros de larga distancia o en vehículo particular por las rutas de acceso.

Al encontrarse dentro de la ciudad de Formosa, la Avenida Costanera Vuelta Fermosa se ubica sobre la margen del río Paraguay. Para encontrarla, una referencia útil es ingresar por el acceso que llega desde la calle H. Irigoyen y, desde allí, girar hacia la izquierda para iniciar el recorrido por este tradicional paseo ribereño.