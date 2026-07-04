Venta de motos en Argentina: dos provincias del norte con números sorprendentes

Los patentamientos de motos crecieron un 43,55% interanual durante el primer semestre de 2026 , con 443.000 unidades registradas en todo el país, impulsados principalmente por la demanda de modelos económicos, nacionales y de baja cilindrada utilizados para los traslados cotidianos.

Según datos de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos, entre enero y junio de 2025 se habían patentado 308.599 motos . La comparación muestra un salto de más de 134.000 unidades en un año. Solo durante junio se registraron 68.340 unidades, un 41,56% más que las 48.276 patentadas durante el mismo mes del año pasado.

El crecimiento se produce en un contexto de consumo deprimido y no se explica únicamente por una recuperación del poder adquisitivo . Mantener un automóvil implica afrontar gastos de combustible, seguro, patente, cochera y mantenimiento. Frente a esos costos, la moto aparece como una opción más accesible para resolver los traslados diarios.

Se trata de una movilidad con menor costo de entrada y gastos operativos más bajos , además de mayor flexibilidad, principalmente en lugares donde el transporte público no llega o no ofrece una conexión eficiente.

Las provincias con más patentamientos

El crecimiento tuvo una marcada distribución federal. Durante junio, la provincia de Buenos Aires concentró el mayor volumen de patentamientos, con 19.810 unidades, equivalentes al 28,99% del total nacional. La siguieron Santa Fe, con 6.816 unidades y una participación del 9,97%, y Córdoba, con 5.728 motos y el 8,38% del mercado.

En el norte del país, Tucumán registró 4.683 unidades durante junio, con el 6,85% del mercado nacional, mientras que Chaco alcanzó los 4.632 patentamientos, equivalentes al 6,78%. Se trata de provincias donde la moto cumple un rol clave para resolver problemas de conectividad, distancias cortas y medias y limitaciones del transporte público.

“Que provincias como Tucumán y Chaco muestren participaciones tan significativas en el mercado nacional es un indicador de que la moto está resolviendo problemas de traslado de muchas personas. Esto no es un fenómeno porteño, sino un fenómeno argentino”, expresó Federico Vacas, presidente de CAFAM.

Los modelos más accesibles lideraron el mercado

La radiografía del primer semestre muestra que el crecimiento se concentró en los modelos de baja cilindrada. Las motos de entre 101 y 250 centímetros cúbicos representaron el 92,59% de los patentamientos, con 404.229 unidades.

Muy por detrás quedaron las unidades de entre 251 y 500 cc, con 23.538 patentamientos, y las de entre 501 y 800 cc, con 8.792. Los datos confirman que el núcleo del mercado está en los vehículos más económicos, con menor consumo y pensados para el uso diario, ya sea para trabajar, estudiar, realizar repartos o cubrir trayectos donde el transporte público no resulta eficiente.

Casi todas las motos patentadas fueron nacionales

La producción local también tuvo un peso determinante durante el semestre. El 97,04% de las motos patentadas fue de origen nacional, con un total de 429.869 unidades. Las importadas representaron apenas el 2,96%, con 13.131 unidades. La relación se mantuvo durante junio, cuando se patentaron 66.151 motos nacionales y 2.189 importadas.

Cuáles fueron las categorías más vendidas

Las Cub Underbone lideraron los patentamientos del semestre, con 268.811 unidades, equivalentes al 61,64% del total. En segundo lugar se ubicaron las Street, con 80.220 unidades, seguidas por las On-Off, con 72.324, y los Scooters, con 14.767. Durante junio, el predominio de las Cub Underbone fue todavía mayor, con 42.444 patentamientos, el 63,12% del mercado mensual.

La moto como termómetro del bolsillo

El crecimiento del mercado también refleja las estrategias de consumo de los hogares argentinos. Cuando comprar y mantener un automóvil resulta más difícil, la moto gana atractivo por su precio, bajo consumo y menores costos de mantenimiento. En muchos casos, no compite directamente con un auto cero kilómetro, sino con el transporte público, un vehículo usado o la necesidad de sumar una herramienta de trabajo.

La composición del mercado muestra que no son los modelos de alta gama los que más crecen, sino los vehículos de entrada, pequeños, nacionales y de uso intensivo. Es la moto que se utiliza para movilizarse, trabajar y reducir tiempos y costos.

Vacas sostuvo que “los números del primer semestre de 2026 reflejan un mercado dinámico y en franca expansión”. Para el directivo, el crecimiento interanual del 43,55% “no solo habla de una recuperación, sino de un cambio estructural en los hábitos de movilidad”.

Una herramienta de movilidad y trabajo

El avance del mercado se registra tanto en los grandes centros urbanos como en sectores donde la moto cumple una función social y económica más directa. Estos vehículos permiten conectar barrios, pueblos, empleos, comercios y otras actividades que no siempre cuentan con una alternativa de transporte eficiente.

El crecimiento también plantea nuevos desafíos vinculados con la seguridad vial, el financiamiento, la infraestructura y la capacitación de los conductores. Mientras el parque de motocicletas continúa expandiéndose, el sector necesita políticas acordes con un mercado cada vez más numeroso.

Por el momento, las cifras muestran un mercado impulsado por el precio, la necesidad y la practicidad. El aumento de los patentamientos no solo refleja un crecimiento de las ventas, sino también una reorganización de la movilidad cotidiana condicionada por el bolsillo.