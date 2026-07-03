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3 de julio de 2026 - 10:58
artesana

Una artesana jujeña creó una cartera de la Copa del Mundo y sueña con que llegue a Antonela Roccuzzo

Luciana Zambrano aprendió a tejer con sus abuelas en Jujuy y creó una cartera inspirada en la Copa del Mundo que sueña con regalarle a Antonela Roccuzzo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La artesana es fundadora de Fortuna Tomasa, una marca que lleva en su nombre el homenaje a las dos mujeres que marcaron su camino: su abuela paterna, Fortunata Herrera, y su abuela materna, Tomasa Burgos. El vínculo con el tejido nació en su infancia. De sus abuelas heredó las primeras enseñanzas y, con el tiempo, ese aprendizaje se convirtió en una forma de contar historias a través de cada pieza.

De Jujuy al universo de la Selección Argentina

La pasión por el fútbol también forma parte de su historia familiar. Luciana llegó a la cancha de la mano de su papá, jugador de la Liga Jujeña, y encontró en ese mundo una manera de compartir tiempo con él.

Con los años, el tejido y el fútbol comenzaron a cruzarse en sus creaciones. Una de las piezas que más repercusión tuvo fueron sus mini camisetas argentinas tejidas al crochet, inspiradas en la camiseta que usó la Selección Argentina en el primer Mundial de 1930.

Ese trabajo alcanzó un reconocimiento especial: llegó al Museo TOP, en la sala dedicada a Lionel Messi. Para Luciana, fue uno de los momentos más importantes de su camino como artesana jujeña.

La cartera inspirada en la Copa del Mundo

En pleno furor mundialista, Luciana decidió crear una pieza distinta: una cartera-escultura tejida al crochet con la silueta de la Copa del Mundo.

La obra fue bautizada como Silueta Mundial y nació a partir de una imagen que la marcó durante Qatar 2022: Antonela Roccuzzo levantando el trofeo después de la consagración argentina.

Al investigar sobre la historia de la Copa del Mundo y el protocolo que la rodea, descubrió que solo los campeones y determinadas autoridades pueden tocarla. A partir de eso, decidió que su creación debía ser también un homenaje a las mujeres que acompañan a los jugadores. "Quiero que llegue a Antonela porque nació realmente para ella y para todas las mujeres de los jugadores. Son ese sostén invisible que nadie ve", expresó.

Una pieza única hecha desde Jujuy

Para desarrollar la cartera, la artesana investigó durante semanas la historia del trofeo diseñado por Silvio Gazzaniga, sus proporciones y su estructura. El objetivo fue lograr una pieza original, con identidad propia y vinculada a la historia del fútbol argentino. La cartera fue confeccionada con hilado producido por emprendedores argentinos y pensada más como una obra de diseño que como un accesorio comercial.

Desde Jujuy, Luciana continúa trabajando junto a un pequeño equipo integrado por mujeres. Su propuesta combina tradición familiar, diseño, historia y una mirada profundamente argentina.

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Una artesana jujeña creó una cartera inspirada en la Copa del Mundo

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