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3 de julio de 2026 - 12:08
Deportes.

Tiene 10 años, vive en Jujuy y analiza el Mundial como un profesional

Con apenas 10 años, desde Jujuy, Lorenzo Martínez sorprendió con sus análisis del Mundial 2026, sus pronósticos y su sueño de llegar algún día a jugar en Boca.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Lolo Martinez

Mientras millones de personas siguen cada partido del Mundial 2026, en Jujuy hay un pequeño hincha que vive la competencia con una pasión especial. Se trata de Lorenzo "Lolo" Martínez, un niño de 10 años que sorprendió con sus análisis, pronósticos y conocimientos futbolísticos durante una entrevista televisiva.

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Con soltura, argumentos y hasta estadísticas, el jujeño analizó varios de los cruces del Mundial como si se tratara de un comentarista deportivo experimentado.

Lolo juega en el club San Lorenzo, se desempeña como defensor y sueña con jugar en Boca.

Un pequeño analista del Mundial

Durante la charla, Lorenzo no solamente se animó a pronosticar resultados, sino que explicó las razones detrás de cada elección.

Tambien comentó quién es su ídolo dentro de la Scaloneta. Aunque reconoce a Lionel Messi como el gran referente argentino, cuando le preguntaron por otro futbolista de la Selección eligió a Lisandro Martínez. "Porque juega en defensa y tiene mi apellido", explicó el pequeño, que se desempeña como lateral izquierdo.

Entre sus jugadores favoritos del fútbol mundial aparecen Messi, Neymar y Mbappé, mientras que su artista preferido sorprendió a todos: Freddie Mercury.

El encuentro con Chilavert

Otra de las historias que contó durante la entrevista ocurrió durante unas vacaciones en Paraguay, donde tuvo la posibilidad de conocer a José Luis Chilavert. Lolo reconoció al histórico arquero paraguayo por uno de sus tatuajes y se acercó a pedirle una foto y un autógrafo.

Según relató, el exfutbolista le dio un consejo que todavía recuerda. "Me dijo que tenía que atacar más, que no me quede siempre defendiendo", contó.

El gran sueño

Más allá de sus conocimientos futboleros y de su pasión por el Mundial, Lorenzo tiene muy claro qué quiere para su futuro. "Mi primer sueño sería ser futbolista profesional y llegar a jugar en Boca o en algún equipo grande", aseguró.

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