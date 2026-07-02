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2 de julio de 2026 - 12:34
Deportes.

"Soy 200% argentino": la fuerte frase de Pochettino tras clasificar a EE.UU a octavos

El entrenador celebró el pase a la siguiente ronda luego del triunfo 2-0 ante Bosnia y Herzegovina. Ahora, su equipo enfrentará a Bélgica.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mauricio Pochettino sorprendió a los periodistas tras clasificar a Estados Unidos a octavos de final del Mundial.

Mauricio Pochettino sorprendió a los periodistas tras clasificar a Estados Unidos a octavos de final del Mundial.

La jornada de clasificación a los octavos de final del Mundial tuvo como escenario un momento particular protagonizado por Mauricio Pochettino, entrenador de la selección de Estados Unidos, durante la conferencia de prensa posterior al 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina en Santa Clara.

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Al ser consultado acerca de si, tras el progreso en el torneo, había incorporado algún sentido de pertenencia estadounidense, el director técnico respondió con firmeza: “Soy 200% argentino, me siento argentino al 200%”.

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La pregunta sobre su identidad

La declaración de Pochettino surgió en el marco de una pregunta vinculada a su identidad personal luego de haber conducido al equipo norteamericano a una fase determinante de la competencia.

El entrenador remarcó que, si bien valora integrarse a un proyecto de gran envergadura como el que encabeza en la selección, su conexión con Argentina se mantiene intacta. “Cuando formas parte de algo grande como lo que estamos construyendo, lo disfruto”, expresó, antes de reafirmar de manera categórica su lazo inquebrantable con su país natal.

La jornada también ofreció escenas que evidenciaron la cohesión del grupo y el clima interno dentro del plantel de Estados Unidos. Una vez finalizado el encuentro, Pochettino participó del festejo colectivo, entonando junto a los jugadores la canción “Take Me Home, Country Roads” de John Denver.

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En ese contexto, un periodista le comentó que su actitud durante la celebración lo hacía parecer oriundo de West Virginia, en lugar de Murphy, la localidad de la provincia de Santa Fe donde nació.

“Me recordó a Jesse Marsch (técnico estadounidense de la selección de Canadá), que dijo que casi se siente un poco canadiense. ¿Te sientes de alguna manera un poco estadounidense o sigues siendo argentino de corazón?”, le consultó el periodista.

Entre risas, el director técnico de 54 años respondió de manera contundente: ”Soy 200% argentino. Me siento argentino al 200% pero cuando estás ahí te sientes parte de algo más grande, de todo lo que estamos construyendo aquí. Disfruto formando parte de este proyecto tan increíble, de este proyecto deportivo internacional. Y, por supuesto, cuando empieza a sonar esa canción en el estadio, es imposible no cantarla. Es imposible porque es una canción increíble, una experiencia colectiva".

El técnico nacido en Santa Fe (Argentina) logró el pase a la siguiente ronda tras imponerse a Bosnia por 2-0.

En esa línea, continuó: "Y es muy emotivo, sobre todo después de ganar un partido decisivo, después de un triunfo importante. Después de un año y medio preparándonos para estar aquí, en este proceso competitivo. La razón por la que firmamos con este país, o con esta federación, es porque queríamos sentir esa emoción deportiva, esa adrenalina del fútbol de élite. Una cosa es estar involucrado. Me encanta estar involucrado y formar parte de la fiesta deportiva, pero soy argentino al 200%, soy argentino de corazón. Lo siento, no voy a mentir“.

Una emoción que se repite en cada paso del Mundial

No se trata de la primera vez que en este proceso de Mauricio Pochettino al frente de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026 surge una mención a su país de origen.

Bélgica será su próximo rival.

Luego del triunfo ante Australia en la fase de grupos, resultado que aseguró la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final, el entrenador argentino se mostró conmovido por los hinchas estadounidenses que coreaban su apellido durante una entrevista televisiva en el propio campo de juego. En ese momento expresó: “Es increíble, es emocionante, es una sensación única. Ayer decía que Argentina tiene una afición increíble, pero creo que estamos a la altura de Argentina, de su pasión futbolera. Me alegro muchísimo por nuestra afición”.

En esa misma escena, un periodista deportivo le comentó que su actitud durante la celebración lo hacía parecer oriundo de West Virginia, en lugar de Murphy, la localidad de la provincia de Santa Fe donde nació.

“Me recordó a Jesse Marsch (técnico estadounidense de la selección de Canadá), que dijo que casi se siente un poco canadiense. ¿Te sientes de alguna manera un poco estadounidense o sigues siendo argentino de corazón?”, le consultó el periodista.

La noche de clasificación para octavos de final del Mundial fue el escenario donde Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, protagonizó un episodio singular.

Un momento insólito en la conferencia y la polémica arbitral

La conferencia de prensa también dejó lugar para un momento distendido. Al momento de la presentación oficial a cargo de un representante de la FIFA, el apellido del entrenador fue pronunciado de manera incorrecta. Mauricio Pochettino lo corrigió de inmediato, lo que derivó en una breve secuencia de intentos de pronunciación, entre risas de los presentes, hasta que finalmente se logró decirlo correctamente.

El triunfo de Estados Unidos quedó asegurado gracias a los tantos de Balogun y Malik Tillman, aunque el partido terminó condicionado por la expulsión del atacante luego de una infracción sobre Tarik Muharemovic. En palabras difundidas por la agencia EFE, Pochettino manifestó su desacuerdo con la decisión arbitral: “Para mí nunca es roja. La vi por televisión. Nunca ha habido intención de pisar al jugador, fue una jugada normal en el fútbol que no fue voluntaria. Nunca es roja. Creo que hoy en día, ninguna decisión de 50-50 fue para nosotros”.

Mauricio Pochettino fue tajante tras el triunfo de EEUU.

El entrenador argentino valoró la respuesta del conjunto luego de afrontar el tramo final del partido con inferioridad numérica durante los últimos 30 minutos. “Después de la roja, estuvimos hablando de mostrar que somos un equipo unido, ese era el momento de demostrarlo. El equipo demostró su capacidad de lucha. Estoy muy orgulloso. Los jugadores son los héroes y merecen todo el crédito”, manifestó Pochettino ante los medios de comunicación.

Balance del triunfo y lo que viene: Bélgica en el horizonte

“No hay partido fácil en la Copa del Mundo, como sacamos la victoria fue importante. Se trata más bien de cómo conseguimos la victoria, eso da valor a lo hecho por los futbolistas. La calidad del equipo es increíble, lo constatamos en las últimas semanas, a pesar de perder contra Portugal, por ejemplo, no dejamos de crecer y estamos orgullosos de eso”, apuntó Mauricio Pochettino.

La respuesta de Pochettino se produjo ante la pregunta sobre su pertenencia identitaria.

El sorteo estableció que el siguiente adversario de Estados Unidos será Bélgica, equipo conducido por Rudi García, a quien Pochettino aseguró conocer “muy bien”. El técnico argentino también dejó en claro su respeto por el nivel del conjunto belga, al describirlo como un plantel pleno de calidad. El cruce está programado para el segundo turno del lunes 6 de julio en la ciudad de Seattle.

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