Mundial 2026: Estados Unidos derrotó a Bosnia y está en 8vos

Triunfo de Estados Unidos. Triunfo de Estados Unidos.

Estados Unidos cumplió con el objetivo y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2 a 0 a Bosnia en un partido que tuvo goles, una expulsión y una gran actuación del conjunto norteamericano.

El equipo estadounidense encontró la ventaja justo antes del descanso. A los 44 minutos, una serie de rebotes dentro del área dejó la pelota servida para Folarin Balogun, quien definió de zurda ante la salida del arquero para establecer el 1 a 0.

Triunfo de Estados Unidos. Triunfo de Estados Unidos.

En el complemento, el panorama se complicó para Estados Unidos. A los 63 minutos, el propio Balogun vio la tarjeta roja tras un fuerte pisotón sobre un futbolista bosnio, dejando a su selección con diez jugadores.

Sin embargo, lejos de sufrir el resultado, Estados Unidos liquidó el encuentro a los 81 minutos. Malik Tillman ejecutó un impecable tiro libre y clavó la pelota en el fondo de la red para decretar el 2 a 0 definitivo. Con este triunfo, Estados Unidos avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que se medirá frente a Bélgica en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo. Embed

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