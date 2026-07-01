jueves 02 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de julio de 2026 - 23:06
Deportes.

Mundial 2026: Estados Unidos derrotó a Bosnia y está en 8vos

Los de Pochettino siguen con la ilusión intacta y ahora deberán enfrentarse a Bélgica por un lugar entre los ocho mejores.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Triunfo de Estados Unidos.

Triunfo de Estados Unidos.

image
Triunfo de Estados Unidos.

Triunfo de Estados Unidos.

Lee además
mundial 2026: francia pone a prueba la ilusion de paraguay

Mundial 2026: Francia pone a prueba la ilusión de Paraguay
Mundial 2026: Inglaterra lo diovuelta ante Congo y avanzó a octavos
Deportes.

Mundial 2026: Inglaterra lo dio vuelta ante Congo y avanzó a octavos

El equipo estadounidense encontró la ventaja justo antes del descanso. A los 44 minutos, una serie de rebotes dentro del área dejó la pelota servida para Folarin Balogun, quien definió de zurda ante la salida del arquero para establecer el 1 a 0.

Triunfo de Estados Unidos.
Triunfo de Estados Unidos.

Triunfo de Estados Unidos.

En el complemento, el panorama se complicó para Estados Unidos. A los 63 minutos, el propio Balogun vio la tarjeta roja tras un fuerte pisotón sobre un futbolista bosnio, dejando a su selección con diez jugadores.

Sin embargo, lejos de sufrir el resultado, Estados Unidos liquidó el encuentro a los 81 minutos. Malik Tillman ejecutó un impecable tiro libre y clavó la pelota en el fondo de la red para decretar el 2 a 0 definitivo.

Con este triunfo, Estados Unidos avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que se medirá frente a Bélgica en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: Francia pone a prueba la ilusión de Paraguay

Mundial 2026: Inglaterra lo dio vuelta ante Congo y avanzó a octavos

Una jujeña fue voluntaria en el Mundial 2026: "Una experiencia única"

Mundial 2026: en un partidazo, Bélgica lo dio vuelta y dejó afuera a Senegal

Mundial 2026 en vivo minuto a minuto del miércoles 1 de julio

Lo que se lee ahora
La respuesta del Atlético de Madrid a Julián Álvarez tras su deseo de irse. 
Deportes

La respuesta del Atlético de Madrid a Julián Álvarez tras su deseo de irse

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Sismo en Jujuy. video
Jujuy.

Sismos en Jujuy: por qué ocurren y cuáles son las zonas de mayor riesgo

Frío en Jujuy.
Tiempo.

Se viene el día más frío del año en Jujuy: cuándo será y cuánto bajará la temperatura

Tucumán bajo alerta por frío extremo 
Jujuy.

Ola polar en Jujuy: se esperan temperaturas bajo cero para esta semana

Nuevos precios del combustible en Jujuy  video
Jujuy.

Bajó la nafta en Jujuy este 1 de julio: cuáles son los nuevos precios

Historia viral: una entrenadora perdió a un cliente tras enviar una foto del Mundial 2026.
Sociedad.

Historia viral: una entrenadora perdió a un cliente tras enviar una foto del Mundial 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel