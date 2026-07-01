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1 de julio de 2026 - 14:14
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Mundial 2026: Francia pone a prueba la ilusión de Paraguay

Francia se mide ante Paraguay en el estadio Filadelfia el sábado 4 de julio a las 18:00 (hora Argentina).

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Mundial 2026: Francia pone a prueba la ilusión de Paraguay
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A partir de las 18:00 (hora Argentina) el próximo sábado 4 de julio, Francia enfrentará a Paraguay en el estadio Filadelfia, por el duelo correspondiente a la llave 1 del Mundial.

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Después de dar el golpe al eliminar a Alemania, la Albirroja buscará seguir haciendo historia ante una Francia que atraviesa un gran presente y pretende dar otro paso rumbo a la conquista de su tercera Copa del Mundo.

Paraguay llega a los octavos de final tras protagonizar uno de los grandes batacazos del certamen. El equipo del argentino Gustavo Alfaro dejó en el camino a Alemania al imponerse por 4-3 en la tanda de penales, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue. El arquero Orlando Gill se vistió de héroe al convertirse en la gran figura de la definición.

El conjunto guaraní vuelve a vivir una fase eliminatoria mundialista después de 16 años. En su novena participación en una Copa del Mundo, la Albirroja intentará dar un paso más para igualar la mejor actuación de su historia, registrada en Sudáfrica 2010, donde alcanzó por única vez los cuartos de final. Una victoria en octavos le permitiría regresar a esa instancia y seguir alimentando la ilusión de protagonizar una actuación memorable.

Francia, por su parte, ratificó su condición de candidata al título con otra actuación contundente. El conjunto dirigido por Didier Deschamps goleó 3-0 a Suecia, con un doblete de Kylian Mbappé, y se clasificó a los octavos de final por undécima vez en su historia. Además, el capitán francés alcanzó los seis goles en esta edición, igualó el registro de Lionel Messi en un mismo Mundial y quedó a sólo un tanto de empatarlo como máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.

El seleccionado galo vuelve a ser uno de los grandes protagonistas del torneo y buscará sostener una hegemonía que construyó en las últimas décadas. De las siete ediciones mundialistas más recientes, alcanzó la final en cuatro y levantó el trofeo en dos de ellas: como anfitrión en Francia 1998 y posteriormente en Rusia 2018.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Los resultados de Paraguay en partidos del Mundial
  • Fase de Grupos: Estados Unidos 4 vs Paraguay 1 (12 de junio)
  • Fase de Grupos: Turquía 0 vs Paraguay 1 (20 de junio)
  • Fase de Grupos: Paraguay 0 vs Australia 0 (25 de junio)
  • Dieciseisavos de Final: Alemania 1 vs Paraguay 1 (3-4 en penales a favor de Paraguay) (29 de junio)
Los resultados de Francia en partidos del Mundial
  • Fase de Grupos: Francia 3 vs Senegal 1 (16 de junio)
  • Fase de Grupos: Francia 3 vs Irak 0 (22 de junio)
  • Fase de Grupos: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)
  • Dieciseisavos de Final: Francia 3 vs Suecia 0 (30 de junio)
Horario Paraguay y Francia, según país
  • Argentina: 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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