La patinadora jujeña Selene Miy se consagró campeona Sudamericana de Patinaje Artístico durante los Juegos Sudamericanos Brasil 2026 . La deportista de San Pedro de Jujuy representó a la Argentina en la categoría Internacional World Skate Junior – In Line.

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La jujeña consiguió la medalla de oro tras competir ante algunas de las principales exponentes del continente. El resultado significó uno de los logros más importantes de su carrera deportiva y volvió a colocar al patinaje jujeño en los primeros planos de una competencia internacional.

La representante de San Pedro de Jujuy viajó a Brasil con el desafío de competir en la categoría Internacional World Skate Junior – In Line, una instancia de alto nivel dentro del patinaje artístico.

Selene afrontó la competencia representando oficialmente a la Argentina y logró quedarse con el primer puesto, obteniendo así el título de campeona sudamericana y la medalla de oro.

El resultado es producto de un camino sostenido de preparación, entrenamiento y competencia. El patinaje artístico requiere combinar aspectos técnicos con precisión, expresión artística y una importante preparación física y mental.

Para la deportista sampedreña, subir a lo más alto del podio continental representa la consolidación de una trayectoria que durante los últimos años estuvo marcada por importantes resultados y reconocimientos.

Una trayectoria que ya había sido reconocida en Jujuy

La medalla obtenida en Brasil se suma a otros hitos destacados de Selene Miy. En 2024, la patinadora recibió el Cóndor de Oro, reconocimiento entregado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy a la mejor deportista de aquel año.

Selene Miy se consagró campeona Sudamericana de Patinaje Artístico

Posteriormente, Miy dio un nuevo paso en su carrera al incorporarse a la categoría World Skate Internacional, lo que le permitió comenzar a competir junto a las principales patinadoras del país y afrontar desafíos de mayor exigencia.