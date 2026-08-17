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17 de agosto de 2026 - 18:47
Deportes.

Selene Miy se consagró campeona Sudamericana de Patinaje Artístico

Selene Miy ganó la medalla de oro en la categoría World Skate Junior – In Line durante los Juegos Sudamericanos Brasil 2026.

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Selene Miyse consagró campeona Sudamericana de Patinaje Artístico

Selene Miy se consagró campeona Sudamericana de Patinaje Artístico

La patinadora jujeña Selene Miy se consagró campeona Sudamericana de Patinaje Artístico durante los Juegos Sudamericanos Brasil 2026. La deportista de San Pedro de Jujuy representó a la Argentina en la categoría Internacional World Skate Junior – In Line.

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La jujeña consiguió la medalla de oro tras competir ante algunas de las principales exponentes del continente. El resultado significó uno de los logros más importantes de su carrera deportiva y volvió a colocar al patinaje jujeño en los primeros planos de una competencia internacional.

Selene Miy, campeona sudamericana en Brasil

La representante de San Pedro de Jujuy viajó a Brasil con el desafío de competir en la categoría Internacional World Skate Junior – In Line, una instancia de alto nivel dentro del patinaje artístico.

Selene Miy se consagró campeona Sudamericana de Patinaje Artístico

Selene Miy se consagró campeona Sudamericana de Patinaje Artístico

Selene afrontó la competencia representando oficialmente a la Argentina y logró quedarse con el primer puesto, obteniendo así el título de campeona sudamericana y la medalla de oro.

El resultado es producto de un camino sostenido de preparación, entrenamiento y competencia. El patinaje artístico requiere combinar aspectos técnicos con precisión, expresión artística y una importante preparación física y mental.

Para la deportista sampedreña, subir a lo más alto del podio continental representa la consolidación de una trayectoria que durante los últimos años estuvo marcada por importantes resultados y reconocimientos.

Una trayectoria que ya había sido reconocida en Jujuy

La medalla obtenida en Brasil se suma a otros hitos destacados de Selene Miy. En 2024, la patinadora recibió el Cóndor de Oro, reconocimiento entregado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy a la mejor deportista de aquel año.

Selene Miy se consagró campeona Sudamericana de Patinaje Artístico

Selene Miy se consagró campeona Sudamericana de Patinaje Artístico

Posteriormente, Miy dio un nuevo paso en su carrera al incorporarse a la categoría World Skate Internacional, lo que le permitió comenzar a competir junto a las principales patinadoras del país y afrontar desafíos de mayor exigencia.

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