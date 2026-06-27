Selene Miy ganó la medalla de bronce en el Panamericano de Patín Artístico

El deporte jujeño volvió a celebrar un gran resultado internacional. Selene Miy, patinadora del Club Tiro y Gimnasia de San Pedro, se quedó con la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Clubes 2026 , reafirmando el gran momento que atraviesa en el patín artístico.

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La competencia se desarrolla en el Estadio de la Confederación Argentina de Patinaje (CAP), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , donde participan atletas de distintos países del continente.

Selene Miy ganó la medalla de bronce en el Panamericano de Patín Artístico

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Selene compitió en la categoría Intermedia Junior – Libre, donde tuvo una destacada actuación que le permitió finalizar en el tercer puesto y volver a subirse a un podio internacional.

La medalla representa un nuevo paso en la carrera de la joven deportista, que continúa sumando importantes resultados gracias al trabajo, la disciplina y el esfuerzo que realiza junto a su equipo.

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Un orgullo para San Pedro y Jujuy

Con este nuevo logro, Selene Miy vuelve a dejar en lo más alto al Club Tiro y Gimnasia de San Pedro y al deporte jujeño, consolidándose como una de las grandes promesas del patín artístico de la provincia.

Su actuación en el Panamericano no solo refleja el crecimiento deportivo que viene mostrando en los últimos años, sino que también inspira a otros jóvenes que sueñan con representar a Jujuy en competencias nacionales e internacionales.