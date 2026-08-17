La Unión Jujeña de Rugby celebró sus 60 años con un encuentro especial

La Unión Jujeña de Rugby celebró sus 60 años con una jornada que reunió a Gimnasia de Jujuy, C. A. Ledesma, San José R.C. y Zenta R.C. El encuentro tuvo además un significado particular porque marcó la realización de la primera experiencia de este tipo dentro de la categoría Rugby Desarrollo.
La actividad formó parte de los festejos por las seis décadas de vida de la institución y tuvo como objetivo generar un espacio de competencia, aprendizaje y crecimiento para los equipos participantes.
Una jornada especial para el Rugby Desarrollo
Los cuatro clubes fueron protagonistas de la primera fecha de esta nueva propuesta impulsada dentro del rugby jujeño. La iniciativa permitió que jugadores de diferentes instituciones compartieran cancha en un contexto competitivo, pero también pensado para fortalecer el desarrollo de la disciplina y generar nuevas oportunidades para quienes forman parte de los clubes.
La Unión jujeña de Rugby celebro los 60 años con un encuentro
Desde la organización destacaron especialmente el valor que tuvo concretar esta primera jornada dentro de una categoría que busca seguir ampliando su presencia en la provincia. “Encuentro, aprendizaje, competencia y crecimiento. Porque el rugby también se construye así: compartiendo, aprendiendo y disfrutando dentro y fuera de la cancha”, expresaron los organizadores tras la actividad. También agradecieron “a cada jugador, club, familia y persona que fue parte de esta primera fecha”.
Los resultados de la primera fecha
- San José R.C. 0 – Zenta R.C. 7.
- Gimnasia de Jujuy – Zenta R.C.: 14 puntos para Zenta R.C.
- A. Ledesma 0 – San José R.C. 19.
- Gimnasia de Jujuy 21 – C. A. Ledesma 10.
Más allá de los resultados deportivos, desde la Unión remarcaron que la propuesta busca consolidar espacios en los que los equipos puedan sumar experiencia y seguir desarrollándose.
60 años de historia del rugby jujeño
El aniversario permitió también reconocer a las distintas generaciones que participaron de la construcción de la Unión Jujeña de Rugby durante estas seis décadas. Martín Buitrago, presidente de la institución, destacó el trabajo realizado por dirigentes, entrenadores y clubes que formaron parte de la historia del rugby provincial.
“Muy contento y agradecido con los exdirigentes, los exentrenadores y clubes que han participado y formado parte de este proceso, de este desarrollo”, expresó. Además, convocó a toda la comunidad vinculada al deporte a continuar acompañando el crecimiento de la disciplina.
La Unión jujeña de Rugby celebro los 60 años con un encuentro
“Invitarlos a que sigan trabajando, participando, desarrollando y haciendo que nuestro rugby crezca día a día”, señaló Buitrago. Finalmente, el presidente de la Unión dejó un mensaje para quienes integraron y continúan formando parte de la institución: “Agradecerles, mandarles un saludo muy grande para todos y por más y mejor rugby”.
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