lunes 17 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de agosto de 2026 - 19:28
Deportes.

La Unión Jujeña de Rugby celebró sus 60 años con un encuentro especial

La Unión Jujeña de Rugby celebró seis décadas con la primera fecha de Rugby Desarrollo, una propuesta que reunió a cuatro clubes de la provincia.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
La Uniónjujeña de Rugby celebro los 60 años con un encuentro&nbsp;

La Unión jujeña de Rugby celebro los 60 años con un encuentro 

La Unión Jujeña de Rugby celebró sus 60 años con una jornada que reunió a Gimnasia de Jujuy, C. A. Ledesma, San José R.C. y Zenta R.C. El encuentro tuvo además un significado particular porque marcó la realización de la primera experiencia de este tipo dentro de la categoría Rugby Desarrollo.

Lee además
El rugby en Jujuy
Deportes.

Pablo Molouny: "El rugby es un deporte formativo que deja hábitos para toda la vida"
Suri Rugby
Deportes.

Jujuy será sede este sábado de un encuentro interprovincial de rugby

La actividad formó parte de los festejos por las seis décadas de vida de la institución y tuvo como objetivo generar un espacio de competencia, aprendizaje y crecimiento para los equipos participantes.

Una jornada especial para el Rugby Desarrollo

Los cuatro clubes fueron protagonistas de la primera fecha de esta nueva propuesta impulsada dentro del rugby jujeño. La iniciativa permitió que jugadores de diferentes instituciones compartieran cancha en un contexto competitivo, pero también pensado para fortalecer el desarrollo de la disciplina y generar nuevas oportunidades para quienes forman parte de los clubes.

La Unión jujeña de Rugby celebro los 60 años con un encuentro

La Unión jujeña de Rugby celebro los 60 años con un encuentro

Desde la organización destacaron especialmente el valor que tuvo concretar esta primera jornada dentro de una categoría que busca seguir ampliando su presencia en la provincia. “Encuentro, aprendizaje, competencia y crecimiento. Porque el rugby también se construye así: compartiendo, aprendiendo y disfrutando dentro y fuera de la cancha”, expresaron los organizadores tras la actividad. También agradecieron “a cada jugador, club, familia y persona que fue parte de esta primera fecha”.

Los resultados de la primera fecha

  • San José R.C. 0 – Zenta R.C. 7.
  • Gimnasia de Jujuy – Zenta R.C.: 14 puntos para Zenta R.C.
  • A. Ledesma 0 – San José R.C. 19.
  • Gimnasia de Jujuy 21 – C. A. Ledesma 10.

Más allá de los resultados deportivos, desde la Unión remarcaron que la propuesta busca consolidar espacios en los que los equipos puedan sumar experiencia y seguir desarrollándose.

60 años de historia del rugby jujeño

El aniversario permitió también reconocer a las distintas generaciones que participaron de la construcción de la Unión Jujeña de Rugby durante estas seis décadas. Martín Buitrago, presidente de la institución, destacó el trabajo realizado por dirigentes, entrenadores y clubes que formaron parte de la historia del rugby provincial.

“Muy contento y agradecido con los exdirigentes, los exentrenadores y clubes que han participado y formado parte de este proceso, de este desarrollo”, expresó. Además, convocó a toda la comunidad vinculada al deporte a continuar acompañando el crecimiento de la disciplina.

La Unión jujeña de Rugby celebro los 60 años con un encuentro

La Unión jujeña de Rugby celebro los 60 años con un encuentro

“Invitarlos a que sigan trabajando, participando, desarrollando y haciendo que nuestro rugby crezca día a día”, señaló Buitrago. Finalmente, el presidente de la Unión dejó un mensaje para quienes integraron y continúan formando parte de la institución: “Agradecerles, mandarles un saludo muy grande para todos y por más y mejor rugby”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Pablo Molouny: "El rugby es un deporte formativo que deja hábitos para toda la vida"

Jujuy será sede este sábado de un encuentro interprovincial de rugby

Rugby en Jujuy: el seleccionado M16 venció a Salta y ya piensa en el Argentino

Jujuy vivirá una gran fiesta del rugby juvenil en el torneo Guchi

El manager de Los Pumas recorrió el estadio 23 de Agosto

Lo que se lee ahora
El fuerte cruce entre Coudet y un periodista en la conferencia tras el triunfo de River. video
Deportes.

Fuerte cruce entre Eduardo Coudet y un periodista tras el triunfo de River Plate

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tragedia en la Cuesta de Lipán: una camioneta cayó 80 metros y murió una mujer video
Policiales.

Tragedia en la Cuesta de Lipán: una camioneta cayó 80 metros y murió una mujer

Cuesta de Lipán: la pareja de la mujer que falleció está con pronóstico reservado video
Jujuy.

Cuesta de Lipán: la pareja de la mujer que falleció está con pronóstico reservado

Robó más de 30 celulares en el recital de La Renga. video
Policiales.

Robaron celulares durante el recital de La Renga en Jujuy: ¿cómo se pueden recuperar?

Hospital Pablo Soria.
Policiales.

Tragedia en la Cuesta de Lipán: cómo están los heridos internados

Este martes  inicia un nuevo paro universitario en todo el país, será del 18 al 22 de agosto
País.

Este martes inicia un nuevo paro universitario en todo el país, será del 18 al 22 de agosto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel