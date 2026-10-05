Cambió la tabla para Gimnasia de Jujuy: cómo quedó después de la derrota ante Temperley

Gimnasia de Jujuy perdió 2-1 ante Temperley y no pudo quedar como escolta de Tristán Suárez. Con esta derrota y los otros resultados de la Zona B, el Lobo quedó cuarto en la tabla de posiciones cuando restan cuatro fechas para definir el campeonato. El próximo domingo recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta en el Estadio 23 de Agosto.

Tabla de posiciones de la Primera Nacional: el Lobo quedó cuarto La derrota ante el Gasolero, sumada a la victoria de Atlanta frente a Atlético Rafaela, dejó al conjunto dirigido por Hernán Pellerano en la cuarta posición de la Zona B con 54 puntos. Por su parte, Tristán Suárez lidera la tabla con 58 unidades, mientras que Temperley quedó segundo con 56 y Atlanta se ubica tercero con 55.

Si bien todavía resta el partido entre Nueva Chicago y Deportivo Maipú, equipos que comparten zona con los jujeños, el resultado de ese encuentro no modificará la ubicación actual del Lobo.

Los próximos cuatro partidos de Gimnasia de Jujuy El tramo final tendrá varios cruces directos que pueden ser determinantes para las posiciones de arriba. Gimnasia de Jujuy deberá enfrentar a tres equipos que actualmente se encuentran entre los primeros de la Zona B.

El calendario que le queda al Lobo es: Fecha 33: Gimnasia de Jujuy vs. Gimnasia y Tiro de Salta — 11 de octubre, 16 horas.

Fecha 34: Nueva Chicago vs. Gimnasia de Jujuy — 17 de octubre.

Fecha 35: Gimnasia de Jujuy vs. Atlanta — 24 de octubre.

Fecha 36: San Martín de San Juan vs. Gimnasia de Jujuy — 31 de octubre. El próximo compromiso será ante Gimnasia y Tiro, este domingo 11 de octubre desde las 16 horas en el Estadio 23 de Agosto. Si bien todavía no fue confirmado, se espera contar con parcialidad visitante. Estadio 23 de Agosto.

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