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3 de octubre de 2026 - 17:17
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy perdió 2-1 con Temperley

El Lobo comenzó ganando como visitante, pero el local dio vuelta el partido en el primer tiempo. Con la derrota, Gimnasia de Jujuy quedó tercero en la tabla.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Gimnasia de Jujuy.

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Gimnasia de Jujuy no pudo sostener la ventaja y cayó 2-1 ante Temperley como visitante, por una nueva fecha de la Primera Nacional.

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El equipo jujeño tuvo un buen comienzo y logró ponerse en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo, cuando Cachi marcó el 1-0 para el Lobo.

Sin embargo, Temperley reaccionó rápidamente y encontró el empate apenas seis minutos después. Echeverría, a los 27', convirtió para establecer el 1-1.

El conjunto local siguió buscando y consiguió dar vuelta el resultado antes del descanso. A los 45 minutos, Hauche marcó el 2-1 para Temperley, que se fue al entretiempo en ventaja.

Gimnasia no pudo revertir el resultado

Durante el complemento, Gimnasia de Jujuy buscó volver a meterse en partido, pero no consiguió encontrar el gol del empate.

De esta manera, el equipo dirigido por el cuerpo técnico del Lobo terminó con las manos vacías en su visita a Temperley y perdió la posibilidad de sumar en una fecha importante de la competencia.

La derrota dejó al Lobo con 54 puntos, ubicado en el tercer lugar de la Zona B de la Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy.

Así quedó la tabla de la Zona B

Con los resultados registrados hasta el momento, las principales posiciones quedaron de la siguiente manera:

  1. Tristán Suárez: 58 puntos
  2. Temperley: 56 puntos
  3. Gimnasia de Jujuy: 54 puntos
  4. Atlanta: 52 puntos, con un partido menos
  5. Gimnasia y Tiro de Salta: 48 puntos

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