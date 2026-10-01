Gimnasia de Jujuy y otra final: "Estamos firmes y enfocados"

Gimnasia de Jujuy y otra final con Temperley

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Temperley este sábado 3 de septiembre a las 15 horas, encuentro que corresponde a la Zona B y es por la fecha 32 de la Primera Nacional 2026. El partido tendrá el arbitraje de Fernando Echenique, acompañado por Mariano Bardina, asistente 1; Juan Ricciardi, asistente 2; y el cuarto árbitro, Marcos Recalde.

“Iremos a buscar los tres puntos”, aseguró el delantero Agustín Alonso, que agregó que “nos jugamos entrar a la final directa o la mejor posición para el Reducido”, y subrayó que “mantenemos la calma, estamos firmes y enfocados en lo que queremos”.

“Se vienen partidos que se definirán por detalles, por lo que hay que estar muy concentrados e ir a ganar”, indicó. El hábil atacante dijo sentirse “muy cómodo en el equipo. Trato de aportarle mi velocidad y mi juego. Cuando tengo que ayudar en defensa también lo hago”, expresó. Alonso llamó a la unidad pidiendo “estar todos unidos” y garantizando que “vamos a dejar el 100 en cada partido, para cumplir con el objetivo máximo”.

Agustín Alonso de Gimnasia de Jujuy Temperley y una final con Gimnasia de Jujuy El Gasolero se ubica tercero y el Lobo segundo, por lo que los tres puntos en juego son clave en el sprint final del torneo. Por eso la dirigencia de Temperley encabezada por el presidente Alberto Lecchi quiere un estadio lleno y lanzo un mensaje: “Copemos el Beranger, beneficio exclusivo para socios: vení a la cancha con invitados”. Para el choque del sábado cada socio y socia podrá traer invitados, sin límites, por tan solo $10 mil.

Temperley recibe a Gimnasia de Jujuy Los cinco partidos que le quedan al Lobo El tramo final tendrá varios cruces directos y puede definir completamente las posiciones de arriba. Gimnasia deberá enfrentar a tres equipos que actualmente están entre los primeros cinco de su zona. El calendario que le queda es: Fecha 32: Temperley vs. Gimnasia de Jujuy — 3 de octubre.

Fecha 33: Gimnasia de Jujuy vs. Gimnasia y Tiro de Salta — 10 de octubre.

Fecha 34: Nueva Chicago vs. Gimnasia de Jujuy — 17 de octubre.

Fecha 35: Gimnasia de Jujuy vs. Atlanta — 24 de octubre.

Fecha 36: San Martín de San Juan vs. Gimnasia de Jujuy — 31 de octubre.

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