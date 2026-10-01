jueves 01 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de octubre de 2026 - 17:34
Deportes.

Gimnasia de Jujuy y otra final: "Estamos firmes y enfocados"

Este sábado Gimnasia de Jujuy visitará a Temperley. El plantel se muestra confiado en sacar un buen resultado.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasiade Jujuy y otra final con Temperley

Gimnasia de Jujuy y otra final con Temperley

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Temperley este sábado 3 de septiembre a las 15 horas, encuentro que corresponde a la Zona B y es por la fecha 32 de la Primera Nacional 2026. El partido tendrá el arbitraje de Fernando Echenique, acompañado por Mariano Bardina, asistente 1; Juan Ricciardi, asistente 2; y el cuarto árbitro, Marcos Recalde.

Lee además
gimnasia de jujuy empato y sigue en la pelea: como quedo la tabla y que partidos le faltan
Deportes.

Gimnasia de Jujuy empató y sigue en la pelea: cómo quedó la tabla y qué partidos le faltan
el clasico entre el lobo vs. gimnasia y tiro ya tiene dia y horario confirmados
Deportes.

El clásico entre el Lobo vs. Gimnasia y Tiro ya tiene día y horario confirmados

“Iremos a buscar los tres puntos”, aseguró el delantero Agustín Alonso, que agregó que “nos jugamos entrar a la final directa o la mejor posición para el Reducido”, y subrayó que “mantenemos la calma, estamos firmes y enfocados en lo que queremos”.

“Se vienen partidos que se definirán por detalles, por lo que hay que estar muy concentrados e ir a ganar”, indicó. El hábil atacante dijo sentirse “muy cómodo en el equipo. Trato de aportarle mi velocidad y mi juego. Cuando tengo que ayudar en defensa también lo hago”, expresó. Alonso llamó a la unidad pidiendo “estar todos unidos” y garantizando que “vamos a dejar el 100 en cada partido, para cumplir con el objetivo máximo”.

Agust&iacute;n Alonso de Gimnasia de Jujuy

Agustín Alonso de Gimnasia de Jujuy

Temperley y una final con Gimnasia de Jujuy

El Gasolero se ubica tercero y el Lobo segundo, por lo que los tres puntos en juego son clave en el sprint final del torneo. Por eso la dirigencia de Temperley encabezada por el presidente Alberto Lecchi quiere un estadio lleno y lanzo un mensaje: “Copemos el Beranger, beneficio exclusivo para socios: vení a la cancha con invitados”. Para el choque del sábado cada socio y socia podrá traer invitados, sin límites, por tan solo $10 mil.

Temperley recibe a Gimnasia de Jujuy

Temperley recibe a Gimnasia de Jujuy

Los cinco partidos que le quedan al Lobo

El tramo final tendrá varios cruces directos y puede definir completamente las posiciones de arriba. Gimnasia deberá enfrentar a tres equipos que actualmente están entre los primeros cinco de su zona.

El calendario que le queda es:

  • Fecha 32: Temperley vs. Gimnasia de Jujuy — 3 de octubre.
  • Fecha 33: Gimnasia de Jujuy vs. Gimnasia y Tiro de Salta — 10 de octubre.
  • Fecha 34: Nueva Chicago vs. Gimnasia de Jujuy — 17 de octubre.
  • Fecha 35: Gimnasia de Jujuy vs. Atlanta — 24 de octubre.
  • Fecha 36: San Martín de San Juan vs. Gimnasia de Jujuy — 31 de octubre.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy empató y sigue en la pelea: cómo quedó la tabla y qué partidos le faltan

El clásico entre el Lobo vs. Gimnasia y Tiro ya tiene día y horario confirmados

Daniel Villalba: de Gimnasia de Jujuy al Newcom competitivo

Un árbitro de Primera dirigirá Gimnasia de Jujuy vs Temperley: quién es y su historial

Gimnasia de Jujuy remontó frente a San Martín de Tucumán y terminó 2 a 2

Lo que se lee ahora
Cuando vuelve a jugar la Selección Argentina. video
Deportes.

Fecha FIFA: ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Imagen creada con IA. video
Policiales.

Investigan la muerte de un hombre que fue picado por avispas en Alto Comedero

Avispas en la casa. video
Jujuy.

Muerte de un hombre en Alto Comedero: qué hacer y que no ante un enjambre de avispas

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Este jueves inicia el cronograma de pagos a estatales de Jujuy

Octubre llega con aumentos: qué servicios suben desde este jueves. 
Economía.

Octubre llega con aumentos: qué servicios suben desde este jueves

Transporte interjurisdiccional en Jujuy.
Octubre.

Desde este jueves se aplica el aumento del transporte interjurisdiccional en Jujuy: los nuevos precios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel