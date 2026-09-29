El clásico entre Gimnasia de Jujuy vs. Gimnasia y Tiro ya tiene día y horario confirmados

Gimnasia de Jujuy recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta el domingo 11 de octubre desde las 16 horas, por la Fecha 33 de la Zona B de la Primera Nacional. El clásico entre jujeños y salteños ya tiene día y horario confirmado, mientras se trabaja en la posibilidad de que la hinchada visitante pueda estar presente.

El encuentro se disputará en el Estadio 23 de Agosto y será uno de los compromisos que afrontará el Lobo en el tramo final del campeonato.

¿Gimnasia y Tiro podrá llevar hinchas a Jujuy? Días atrás, el presidente de Gimnasia de Jujuy, Walter Morales, adelantó que se trabaja con la posibilidad de permitir la presencia de ambas parcialidades para el clásico.

En caso de concretarse, el aforo destinado a los hinchas de Gimnasia y Tiro podría ser de aproximadamente 2.000 personas. Una situación similar ya se vivió con San Martín de Tucumán, que pudo contar con su parcialidad en el Estadio 23 de Agosto.

Por el momento, la presencia de público visitante se mantiene como una posibilidad. Los últimos cinco partidos del Lobo en el torneo

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