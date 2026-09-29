Jujuy Básquet cerró los amistosos ante El Carmen Básquet con otra victoria

Jujuy Básquet derrotó 104-77 a El Carmen Básquet en un amistoso de pretemporada disputado en el estadio Federación y continúa sumando minutos de juego de cara al inicio de la próxima temporada de La Liga Argentina.

Los “Cóndores” se quedaron con la victoria con parciales de 33-19, 25-20, 26-25 y 20-13.

El Carmen llegó al amistoso en plena disputa del Prefederal y con la base del equipo que fue protagonista del último Torneo Federal, donde consiguió un invicto de 14 fechas tras ganar toda la fase regular.

El conjunto dirigido por Mariano Aguilar comenzó mejor y, en los primeros dos minutos, consiguió un parcial de 8-0 para tomar la ventaja. Cayuman aportó 21 puntos, mientras que Traverso terminó como máximo anotador de la noche con 26.

Foto: Prensa Jujuy Básquet

Con el correr de los minutos, Jujuy Básquet encontró mayor efectividad y logró revertir el marcador. Con un buen aporte de Tambucci, máximo anotador del conjunto local con 18 puntos, cerró el primer cuarto arriba por 33-19.

En el segundo período, los dirigidos por Guillermo Tasso ampliaron la diferencia con transiciones rápidas y lanzamientos desde el perímetro. También hubo rotación en el banco y el juvenil Nistal volvió a sumar minutos. Así, los “Cóndores” llegaron al descanso con una ventaja de 58-39.

El tercer cuarto tuvo un buen goleo de ambos equipos. El Carmen consiguió acortar la diferencia por momentos, mientras que Jujuy Básquet respondió para sostener la ventaja y cerrar el parcial con el marcador 84-64.

Foto: Prensa Jujuy Básquet

En el último tramo, el conjunto local administró la diferencia hasta sellar el 104-77 definitivo. También mostró algunos desajustes defensivos que servirán para continuar trabajando durante la preparación, mientras que El Carmen tuvo buenos pasajes a pesar de la diferencia final.

De esta manera, Jujuy Básquet continúa con su puesta a punto y sumando rodaje antes del comienzo de una nueva temporada de La Liga Argentina.