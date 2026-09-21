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21 de septiembre de 2026 - 22:13
Deportes.

Jujuy Básquet debuta en casa frente a Hindú, conocé el fixture completo

La nueva temporada de la Liga Argentina ya tiene su calendario oficial. Jujuy Básquet debuta de local el 18 de octubre.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Jujuy Básquet. Foto de archivo

Jujuy Básquet. Foto de archivo

La temporada 2026/27 de la Liga Argentina ya tiene su calendario oficial. Jujuy Básquet debutará el 18 de octubre frente a Hindú en el Estadio de la Federación en lo que será el primer partido de la fase regular.

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Es importante recordar que esta edición contará con 34 equipos divididos en dos conferencias, que irán en busca de una nueva temporada de competencia y grandes desafíos.

Las primeras cinco fechas para Jujuy Básquet

El 18 de octubre de frente a Hindú.

El 29 de octubre visitará a San Isidro.

El 31 de octubre jugará de nuevo de visitante frente a El Ceibo.

El tercer partido seguido de visitante será el 2 de noviembre frente a Suardi.

Los cóndores volverá a jugar de local el 5 de noviembre cuando reciban a Villa San Martín.

Un plantel renovado y dos extranjeros

El equipo tendrá una renovación cercana al 95% respecto de la temporada pasada, aunque mantendrá espacios para jóvenes jugadores de la provincia.

Oscar Vaquera, jefe de equipo de Jujuy Básquet explicó que los últimos en incorporarse fueron los extranjeros López Alebrán, de Paraguay, y Gerson Caicedo Valdés, de Colombia, quienes se sumaron durante las últimas semanas de preparación.

La intención del cuerpo técnico encabezado por Guillermo Tasso es sostener una identidad similar a la del torneo anterior: intensidad, ritmo dinámico, muchas posesiones y una fuerte preparación física.

“La idea es tener un equipo dinámico parecido al del año pasado”, resumió Vaquera, quien destacó que el trabajo físico será fundamental para alcanzar ese objetivo.

Cuatro jujeños entrenan con el plantel

Uno de los puntos destacados de la preparación es la presencia de jugadores locales. Actualmente, cuatro jóvenes de Jujuy entrenan con el plantel profesional, mientras que dos de ellos podrían comenzar a tener mayor participación.

Vaquera aclaró que las oportunidades dependerán del rendimiento, del momento del campeonato y de las necesidades que tenga el cuerpo técnico durante cada partido.

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