Tiene 23 años, mide 1,97 y nunca había estado en Jujuy: quién es el nuevo refuerzo de Jujuy Básquet

Jujuy Básquet continúa con su preparación para la temporada 2026/2027 y ya incorporó a uno de sus nuevos refuerzos. Se trata de Lucas Di Muccio, un base escolta de 23 años y 1,97 metros de altura que llegó procedente del Club Lanús.

El jugador arribó a la provincia sin haberla visitado anteriormente, ni como turista ni para disputar un partido. Sin embargo, aseguró que las referencias que recibió sobre la organización del club y el seguimiento que realizó durante la última temporada fueron determinantes para aceptar la propuesta. “Estoy muy contento. Tenía muchas ganas de venir. Me habían hablado muy bien de acá, primero de la provincia y, segundo, de la organización”, expresó en diálogo con TodoJujuy.

Di Muccio contó que ya conocía parte del trabajo realizado por el equipo jujeño, pese a que nunca había estado en la provincia. Cuando recibió el llamado para sumarse al plantel, evaluó la propuesta y tomó rápidamente la decisión. “Lo seguí un poco el año pasado y me gustó mucho. Cuando surgió la oportunidad y Guille me habló, la verdad que no dudé demasiado: tenía ganas de venir”, afirmó.

El jugador ya lleva una semana en Jujuy y comenzó a trabajar junto con sus nuevos compañeros. Sus primeras impresiones coincidieron con las referencias que había recibido antes del viaje. “La organización es lo que esperaba porque sabía que se manejaba muy bien. La cancha es muy linda y la ciudad también. Las expectativas son altas, aunque tenemos que ir paso a paso y no apurarnos”, señaló.

Un estadio que lo sorprendió

Uno de los aspectos que destacó fue la infraestructura con la que cuenta Jujuy Básquet. Di Muccio consideró que el estadio se encuentra entre los mejores de la competencia y valoró la posibilidad de disponer en el mismo lugar de los espacios necesarios para la preparación física y deportiva. “Creo que es uno de los mejores de la Liga. Es una cancha linda y muy grande. Tenemos todo ahí, incluido el gimnasio, por lo que contamos con toda la disponibilidad”, sostuvo.

Aunque todavía no experimentó un partido como local, aseguró que ya le hablaron de la convocatoria del público jujeño y de la cantidad de personas que habitualmente acompañan al equipo. “Me han contado. Tenemos a la hinchada a favor y eso es un plus para nosotros. Sé que siempre se llena la cancha y que a la gente le gusta mucho el deporte”, manifestó.

Qué puede aportarle al equipo

El nuevo refuerzo se definió como un jugador que busca construir su rendimiento desde la defensa. Entre las características que espera aportarle al plantel mencionó la energía, la intensidad y la capacidad para correr la cancha.

“Voy un poco de atrás hacia adelante. Desde la defensa trataré de aportar energía. Por la forma que tiene Guille de jugar, que consiste en correr la cancha, creo que puedo contribuir desde ese lado”, explicó.

Di Muccio sostuvo que el ritmo de juego puede convertirse en una de las fortalezas de Jujuy Básquet durante la temporada. “Corremos bastante y creo que eso es un plus. No muchos equipos juegan como nosotros en la Liga, así que ese ritmo será difícil de sostener para los rivales”, anticipó.

El base escolta también destacó la juventud del plantel y la predisposición de sus integrantes para trabajar detrás de los mismos objetivos. “Tenemos un lindo equipo y somos bastante jóvenes. Eso está bueno porque todos tiramos para el mismo lado. Hay que ir paso a paso, pero las expectativas son altas y creo que seremos muy competitivos”, afirmó.

Su etapa anterior en Lanús

Antes de llegar a Jujuy, Di Muccio desarrolló su carrera en Lanús, club al que estuvo vinculado desde sus comienzos. Durante la última temporada integró el plantel que consiguió el ascenso. “Soy de ahí de toda la vida y este año se dio algo muy lindo, que fue el ascenso. Obviamente soy joven, pero uno va tomando la experiencia de los jugadores mayores y observando cómo se juega la Liga”, relató.

El jugador considera que esa experiencia puede ayudarlo en su nueva etapa, tanto por lo aprendido dentro de la cancha como por la convivencia con compañeros de mayor trayectoria.

Doble turno para preparar la temporada

El plantel de Jujuy Básquet ya inició una etapa exigente de preparación. Durante las primeras semanas, los jugadores alternan jornadas de doble turno con días de una sola práctica. Según detalló Di Muccio, cada entrenamiento puede extenderse entre dos y tres horas. El trabajo apunta a construir el funcionamiento colectivo y adaptar a los refuerzos al ritmo propuesto por el cuerpo técnico. “Ayer entrenamos en doble turno, a la mañana y a la tarde. Hoy tenemos una práctica y mañana volvemos al doble turno. Más o menos será así, con días intercalados”, explicó.

La fecha de inicio de la competencia todavía no fue confirmada oficialmente, aunque el plantel trabaja con la previsión de que la temporada podría comenzar a mediados de octubre.

Sus primeros días en Jujuy

Además de incorporarse a los entrenamientos, Di Muccio comenzó a conocer algunas costumbres y espacios de la provincia. En sus primeros días recorrió Ciudad Cultural junto con compañeros del equipo y probó diferentes comidas regionales. “Fuimos con Mateo y con Beisher a Ciudad Cultural, donde había una celebración, y probamos un poco de cada una de las comidas típicas”, contó.

También recibió las primeras recomendaciones sobre el clima, la Fiesta Nacional de los Estudiantes, el carnaval y las celebraciones vinculadas con la Pachamama. De cara a su primera temporada en la provincia, el jugador pidió a los hinchas que continúen acompañando al equipo, especialmente en los partidos como local. “Será una temporada larga, con localías duras. Va a ser importante contar con ese apoyo dentro de la cancha para poder sacar adelante los partidos en casa”, concluyó.